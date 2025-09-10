Ароматные синабоны с корицей, которые получатся у всех: как приготовить любимую осеннюю выпечку
Синабоны – идеальная выпечка для осеннего периода. Рыхлое тесто идеально сочетается с ароматной корицей и нежным кремом. Если воспользоваться следующей технологией, вы сможете справиться очень легко и быстро с таким десртом.
Идея приготовления ароматных домашних синабонов с корицей и кремом опубликована на странице фудблогера ev.malinevska в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- пшеничная мука – 500 г
- теплое молоко – 200 мл.
- сахар – 70 г
- свежие дрожжи – 20 г
- растопленное сливочное масло – 80 г
- яйца – 1 шт.
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- сахар – 150 г
- молотая корица – 2-3 ст.л.
- мягкое сливочное масло – 70 г
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 100 г
- сахарная пудра или сгущенное молоко – 100 г
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи с ложкой сахара и оставить на 10 минут.
2. Добавить яйцо, масло, оставшийся сахар и соль.
3. Всыпать муку и замешать мягкое, эластичное тесто.
4. Накрыть и оставить на 1-1,5 часа подняться.
5. Все ингредиенты для начинки перемешать до однородности.
6. Тесто, которое уже подошло раскатать в прямоугольник.
7. Смазать масляной смесью и завернуть в рулет.
8. Поделить рулет на равные части, выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
9. Оставить еще на 30 минут подняться.
10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут, пока они не покроются золотистой корочкой.
11. Напоследок взбить сливочный сыр с пудрой/сгущенным молоком до нежного крема и сразу смазать еще теплые булочки.
