Синабоны – идеальная выпечка для осеннего периода. Рыхлое тесто идеально сочетается с ароматной корицей и нежным кремом. Если воспользоваться следующей технологией, вы сможете справиться очень легко и быстро с таким десртом.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 500 г

теплое молоко – 200 мл.

сахар – 70 г

свежие дрожжи – 20 г

растопленное сливочное масло – 80 г

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

сахар – 150 г

молотая корица – 2-3 ст.л.

мягкое сливочное масло – 70 г

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 100 г

сахарная пудра или сгущенное молоко – 100 г

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи с ложкой сахара и оставить на 10 минут.

2. Добавить яйцо, масло, оставшийся сахар и соль.

3. Всыпать муку и замешать мягкое, эластичное тесто.

4. Накрыть и оставить на 1-1,5 часа подняться.

5. Все ингредиенты для начинки перемешать до однородности.

6. Тесто, которое уже подошло раскатать в прямоугольник.

7. Смазать масляной смесью и завернуть в рулет.

8. Поделить рулет на равные части, выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

9. Оставить еще на 30 минут подняться.

10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут, пока они не покроются золотистой корочкой.

11. Напоследок взбить сливочный сыр с пудрой/сгущенным молоком до нежного крема и сразу смазать еще теплые булочки.

