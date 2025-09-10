Ароматные синабоны с корицей, которые получатся у всех: как приготовить любимую осеннюю выпечку

Синабоны – идеальная выпечка для осеннего периода. Рыхлое тесто идеально сочетается с ароматной корицей и нежным кремом. Если воспользоваться следующей технологией, вы сможете справиться очень легко и быстро с таким десртом.

Идея приготовления ароматных домашних синабонов с корицей и кремом опубликована на странице фудблогера ev.malinevska в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука – 500 г
  • теплое молоко – 200 мл.
  • сахар – 70 г
  • свежие дрожжи – 20 г
  • растопленное сливочное масло – 80 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • сахар – 150 г
  • молотая корица – 2-3 ст.л.
  • мягкое сливочное масло – 70 г

Ингредиенты для крема:

  • сливочный сыр – 100 г
  • сахарная пудра или сгущенное молоко – 100 г

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи с ложкой сахара и оставить на 10 минут.

2. Добавить яйцо, масло, оставшийся сахар и соль.

3. Всыпать муку и замешать мягкое, эластичное тесто.

4. Накрыть и оставить на 1-1,5 часа подняться.

5. Все ингредиенты для начинки перемешать до однородности.

6. Тесто, которое уже подошло раскатать в прямоугольник.

7. Смазать масляной смесью и завернуть в рулет.

8. Поделить рулет на равные части, выложить в форму, смазанную сливочным маслом.

9. Оставить еще на 30 минут подняться.

10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут, пока они не покроются золотистой корочкой.

11. Напоследок взбить сливочный сыр с пудрой/сгущенным молоком до нежного крема и сразу смазать еще теплые булочки.

