Лимонный кекс – ароматный десерт, в котором мягкое тесто сочетает в себе нежную текстуру и легкие цитрусовые ноты. Такая выпечка подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола. А самое главное – готовится блюдо элементарно.

Идея приготовления воздушного лимонного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты: (форма 20 * 6 * 6):

яйца – 2 шт. (большие, комнатной температуры)

сливочное масло – 100 г

сахар – 80 г

мука – 100 г

ваниль – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л. (полная с горкой)

лимон – 1 шт. (сок+цедра)

Ингредиенты для глазури:

лимонный сок – 20 мл.

сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить венчиком 1-2 минуты.

2. Соединить масло с сахаром и взбить 4-5 минут миксером.

3. К масляной массе в три этапа влить яйца.

4. Взбить все вместе, пока масса посветлеет и увеличится в объеме.

5. Добавить просеянную муку, ваниль и разрыхлитель, перемешать миксером на маленьких оборотах или венчиком.

6. Добавить цедру и сок лимона, и еще раз перемешать.

7. Форму можно слегка смазать сливочным маслом (совсем чуть-чуть).

8. Перелить тесто в форму и выпекать в разогретой до 160 градусов 30-35 минут.

9. Охладить в духовке с открытой дверцей.

10. Для глазури соединить лимонный сок и сахарную пудру.

11. Перемешать и полить кекс.

12. Оставить на минут 20 и можно нарезать и подавать.

