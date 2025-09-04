Ароматный лимонный кекс для семейного чаепития: приготовьте десерт уже этой осенью
Лимонный кекс – ароматный десерт, в котором мягкое тесто сочетает в себе нежную текстуру и легкие цитрусовые ноты. Такая выпечка подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола. А самое главное – готовится блюдо элементарно.
Идея приготовления воздушного лимонного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты: (форма 20 * 6 * 6):
- яйца – 2 шт. (большие, комнатной температуры)
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 80 г
- мука – 100 г
- ваниль – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л. (полная с горкой)
- лимон – 1 шт. (сок+цедра)
Ингредиенты для глазури:
- лимонный сок – 20 мл.
- сахарная пудра – 70 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить венчиком 1-2 минуты.
2. Соединить масло с сахаром и взбить 4-5 минут миксером.
3. К масляной массе в три этапа влить яйца.
4. Взбить все вместе, пока масса посветлеет и увеличится в объеме.
5. Добавить просеянную муку, ваниль и разрыхлитель, перемешать миксером на маленьких оборотах или венчиком.
6. Добавить цедру и сок лимона, и еще раз перемешать.
7. Форму можно слегка смазать сливочным маслом (совсем чуть-чуть).
8. Перелить тесто в форму и выпекать в разогретой до 160 градусов 30-35 минут.
9. Охладить в духовке с открытой дверцей.
10. Для глазури соединить лимонный сок и сахарную пудру.
11. Перемешать и полить кекс.
12. Оставить на минут 20 и можно нарезать и подавать.
