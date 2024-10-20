Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

Баба алба – это традиционный молдавский десерт, который в старину подавали на больших праздниках, свадьбах и без которого не обходилось ни одно застолье. Он готовится из макарон и имеет просто уникальный вкус.

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Как приготовить баба алба так, чтобы этот десерт точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер Жанна Колючка. Она также показала рецепт вкуснейшей заливки, что лишь усовершенствует вкус блюда.

Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

Ингредиенты

  • Макароны трубочки или спагетти – 600 гр
  • Яйца – 8 шт
  • Сахар – 200 гр
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Молоко – 600 мл
  • Сода – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Варенье – 300 гр (можно заменить черносливом)

Способ приготовления

1. Отвариваем макароны до полуготовности, промываем холодной водой, добавляем немного масла, чтобы не слипались.

2. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности.

Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

3. К яйцам добавляем отварные макароны, соду, растительное масло. Перемешиваем.

4. Добавляем молоко и измельченный чернослив или варенье.

Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

5. Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать сухарями.

6. Выливаем начинку и ставим в разогретую духовку при температуре 180 на 60 мин.

Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо

7. Убавляем температуру до 160-150 градусов и выпекаем еще 60 мин.

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