Баба алба: что это такое и как приготовить дома вкусное блюдо
Баба алба – это традиционный молдавский десерт, который в старину подавали на больших праздниках, свадьбах и без которого не обходилось ни одно застолье. Он готовится из макарон и имеет просто уникальный вкус.
Как приготовить баба алба так, чтобы этот десерт точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер Жанна Колючка. Она также показала рецепт вкуснейшей заливки, что лишь усовершенствует вкус блюда.
Ингредиенты
- Макароны трубочки или спагетти – 600 гр
- Яйца – 8 шт
- Сахар – 200 гр
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Молоко – 600 мл
- Сода – 2 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Варенье – 300 гр (можно заменить черносливом)
Способ приготовления
1. Отвариваем макароны до полуготовности, промываем холодной водой, добавляем немного масла, чтобы не слипались.
2. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности.
3. К яйцам добавляем отварные макароны, соду, растительное масло. Перемешиваем.
4. Добавляем молоко и измельченный чернослив или варенье.
5. Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать сухарями.
6. Выливаем начинку и ставим в разогретую духовку при температуре 180 на 60 мин.
7. Убавляем температуру до 160-150 градусов и выпекаем еще 60 мин.
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