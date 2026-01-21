"Битое стекло" на йогурте: как приготовить привычный десерт по-новому
Классический десерт "Битое стекло" обычно готовят на сметане. Но очень вкусным будет также вариант на йогурте. Десерт получится в меру сладким и очень нежным.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" на йогурте опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- йогурт персиковый – 1 л
- желатин – 19 г
- вода для желатина – 50 мл.
- желе разных вкусов и цветов – 6 пачек
- сгущенное молоко – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой комнатной температуры и оставить, чтобы он набух.
2. Отдельно приготовить желе, но стоит использовать половину жидкости, указанной в инструкции – так желе будет плотнее. Удобно сделать его за день до приготовления десерта.
3. Набухший желатин поставить на паровую баню и нагреть до полного растворения (он должен стать жидким, но не кипеть).
4. В миску выложить сгущенное молоко.
5. Постепенно влить йогурт, хорошо перемешать до однородности.
6. В желатин добавить несколько ложек йогуртовой массы, чтобы снизить температуру. Не добавляйте весь йогурт сразу, иначе могут образоваться комочки.
7. Когда температуры сравнялись, влить желатин в йогуртовую массу и хорошо перемешать.
8. Готовое желе нарезать кубиками разного размера.
9. Лоток или форму застелить пищевой пленкой, выложить нарезанное желе.
10. Залить все йогуртовой массой, осторожно перемешать.
11. Отправить в холодильник до полного застывания.
