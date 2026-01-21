Классический десерт "Битое стекло" обычно готовят на сметане. Но очень вкусным будет также вариант на йогурте. Десерт получится в меру сладким и очень нежным.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" на йогурте опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

йогурт персиковый – 1 л

желатин – 19 г

вода для желатина – 50 мл.

желе разных вкусов и цветов – 6 пачек

сгущенное молоко – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой комнатной температуры и оставить, чтобы он набух.

2. Отдельно приготовить желе, но стоит использовать половину жидкости, указанной в инструкции – так желе будет плотнее. Удобно сделать его за день до приготовления десерта.

3. Набухший желатин поставить на паровую баню и нагреть до полного растворения (он должен стать жидким, но не кипеть).

4. В миску выложить сгущенное молоко.

5. Постепенно влить йогурт, хорошо перемешать до однородности.

6. В желатин добавить несколько ложек йогуртовой массы, чтобы снизить температуру. Не добавляйте весь йогурт сразу, иначе могут образоваться комочки.

7. Когда температуры сравнялись, влить желатин в йогуртовую массу и хорошо перемешать.

8. Готовое желе нарезать кубиками разного размера.

9. Лоток или форму застелить пищевой пленкой, выложить нарезанное желе.

10. Залить все йогуртовой массой, осторожно перемешать.

11. Отправить в холодильник до полного застывания.

