"Битое стекло" с печеньем: сделайте привычный десерт значительно вкуснее
Желейный десерт "Битое стекло" можно приготовить с печеньем. Получится значительно сытнее. Готовое лакомство прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" с печеньем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 пачки цветного желе
- 700 г сметаны от 18%
- 100 г молока
- 25 г желатина
- 120 г сахарной пудры
- 200 г бисквитного печенья
Способ приготовления:
1. Залить 1 пачку желе 250 г горячей воды (на упаковке нужно было 500 г).
2. Сметану объединить с сахарной пудрой.
3. Залить желатин холодным молоком и импульсами греть в микроволновке (не перегреть – должен быть теплый), тогда размешать до растворения.
5. Влить массу в сметану, во время взбивания миксером, чтобы не взялся крупинками.
6. Тогда добавить в сметанковую массу печенье, желе порезанное кубиком и банан.
7. Быстренько перемешать и вылить в форму.
8. Украсить по желанию.
9. Отправить в холодильник до полного загустения на минимум 5 часов.
