Желейный десерт "Битое стекло" можно приготовить с печеньем. Получится значительно сытнее. Готовое лакомство прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" с печеньем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

3 пачки цветного желе

700 г сметаны от 18%

100 г молока

25 г желатина

120 г сахарной пудры

200 г бисквитного печенья

Способ приготовления:

1. Залить 1 пачку желе 250 г горячей воды (на упаковке нужно было 500 г).

2. Сметану объединить с сахарной пудрой.

3. Залить желатин холодным молоком и импульсами греть в микроволновке (не перегреть – должен быть теплый), тогда размешать до растворения.

5. Влить массу в сметану, во время взбивания миксером, чтобы не взялся крупинками.

6. Тогда добавить в сметанковую массу печенье, желе порезанное кубиком и банан.

7. Быстренько перемешать и вылить в форму.

8. Украсить по желанию.

9. Отправить в холодильник до полного загустения на минимум 5 часов.

