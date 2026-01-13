"Битое стекло" с печеньем: сделайте привычный десерт значительно вкуснее

'Битое стекло' с печеньем: сделайте привычный десерт значительно вкуснее

Желейный десерт "Битое стекло" можно приготовить с печеньем. Получится значительно сытнее. Готовое лакомство прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" с печеньем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 пачки цветного желе
  • 700 г сметаны от 18%
  • 100 г молока
  • 25 г желатина
  • 120 г сахарной пудры
  • 200 г бисквитного печенья

Способ приготовления:

1. Залить 1 пачку желе 250 г горячей воды (на упаковке нужно было 500 г).

2. Сметану объединить с сахарной пудрой.

3. Залить желатин холодным молоком и импульсами греть в микроволновке (не перегреть – должен быть теплый), тогда размешать до растворения.

5. Влить массу в сметану, во время взбивания миксером, чтобы не взялся крупинками.

6. Тогда добавить в сметанковую массу печенье, желе порезанное кубиком и банан.

7. Быстренько перемешать и вылить в форму.

8. Украсить по желанию.

9. Отправить в холодильник до полного загустения на минимум 5 часов.

