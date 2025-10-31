Бюджетные рогалики из дрожжевого теста: получатся очень пышными
Домашние рогалики – это лучшая альтернатива магазинной выпечке. Они получаются мягкими, ароматными и чрезвычайно пышными. Приготовить такие рогалики можно из доступных продуктов, которые найдутся на любой кухне. Тесто получается нежным даже без масла или молока, а готовые изделия долго остаются свежими. Это отличный вариант для домашнего чаепития или быстрого перекуса, не требующий больших затрат.
Идея приготовления воздушных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- масло – 50 мл.
- дрожжи сухие – 11 г
- сахар – 50 г
- вода – 250 мл.
- начинка (повидло, джем или шоколадная паста) – по вкусу
Способ приготовления:
1. В теплую воду влейте масло, добавьте сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте, чтобы дрожжи активировались.
2. Постепенно всыпайте муку в три этапа, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
3. Накройте его пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось.
4. Разделите тесто на три части. Каждую раскатайте в круг и нарежьте на 8 треугольников.
5. На широкий край каждого треугольника положите начинку (повидло или варенье) и сверните в форме рогалика.
6. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и слегка смажьте водой или молоком для хорошей корочки.
7. Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут до золотистого цвета.
8. Только достанете из духовки – смажьте рогалики маслом и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: