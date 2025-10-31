Домашние рогалики – это лучшая альтернатива магазинной выпечке. Они получаются мягкими, ароматными и чрезвычайно пышными. Приготовить такие рогалики можно из доступных продуктов, которые найдутся на любой кухне. Тесто получается нежным даже без масла или молока, а готовые изделия долго остаются свежими. Это отличный вариант для домашнего чаепития или быстрого перекуса, не требующий больших затрат.

Идея приготовления воздушных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500 г

масло – 50 мл.

дрожжи сухие – 11 г

сахар – 50 г

вода – 250 мл.

начинка (повидло, джем или шоколадная паста) – по вкусу

Способ приготовления:

1. В теплую воду влейте масло, добавьте сахар и дрожжи. Хорошо перемешайте, чтобы дрожжи активировались.

2. Постепенно всыпайте муку в три этапа, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

3. Накройте его пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось.

4. Разделите тесто на три части. Каждую раскатайте в круг и нарежьте на 8 треугольников.

5. На широкий край каждого треугольника положите начинку (повидло или варенье) и сверните в форме рогалика.

6. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и слегка смажьте водой или молоком для хорошей корочки.

7. Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут до золотистого цвета.

8. Только достанете из духовки – смажьте рогалики маслом и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.

