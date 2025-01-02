Пергамент незаменим на кухне, особенно у хозяек, которые занимаются приготовлением разнообразной выпечки. Благодаря ему пирог никогда не прилипнет к противню и легко отделится от него.

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Но что делать, если под рукой не нашлось пергамента? Какие альтернативные варианты можно использовать вместо него, рассказывает FoodOboz.

Офисная бумага и канцелярская копирка

Офисную бумагу можно найти практически в каждом доме. Она способна легко заменить пергамент, но только после определенной подготовки. Обильно смазав бумагу маслом или жиром, ее можно использовать вместо привычного пергамента.

Канцелярская копирка тоже одна из прекрасных альтернатив, потому что имеет очень похожую текстуру. Просто смажьте копирку жиром и приступайте к выпеканию.

Пакеты для выпечки и пищевой пергамент

Пакеты для выпечки не только хорошо удерживают тепло, но и практически не прилипают к тесту, благодаря чему процесс выпечки становится намного легче.

Пищевый пергамент – это материал, используемый для упаковки и последующего хранения пищевых продуктов. Его также можно использовать для выпечки, предварительно убедившись, что он устойчив к высоким температурам.

Противень, смазанный жиром

Этот метод считается классическим, ведь его использовали еще наши бабушки во времена, когда не было пергамента для выпечки. На поверхность противня следует нанести маргарин, масло или сливочное масло. После этого поверхность следует присыпать мукой, манкой или панировочными сухарями. Интересно, что метод универсален и подходит для любой выпечки.

Силиконовые коврики

Хозяйки уже давно оценили универсальность разнообразных кухонных изделий из силикона. Особенно это касается процесса выпечки. Силиконовые коврики никогда не пригорают и не требуют дополнительной смазки жиром. Также их очень легко мыть после использования.

Фольга

Этот метод считается достаточно спорным, ведь часто выпечка прилипает к фольге так, что отделить от нее изделие становится просто невозможно. Однако для хорошего выпекания на фольге просто следует знать, как ею пользоваться. Уложите материал блестящей стороной вверх и смажьте жиром. После этого смело выпекайте блюдо и не переживайте, что оно пригорит.

Нестандартные варианты

Иногда хозяйки используют нестандартные варианты для выпечки. К примеру, пакеты из-под муки, имеющие внутренний слой, чем-то похожий на пергамент. Просто разрежьте пакет и используйте его в качестве пергамента, внутренней стороной вверх.

Также некоторые хозяйки используют тостовые пакеты и тот же принцип, что и с упаковкой от муки. Но следует помнить, что нестандартные варианты не всегда срабатывают и оправдывают ожидания.

На OBOZ.UA много рецептов блюд, во время приготовления которых используется пергамент: