Яйца – один из основных ингредиентов в домашней выпечке и десертах. Однако иногда они оказываются слишком дорогими или просто заканчиваются в холодильнике именно тогда, когда возникает желание приготовить что-то вкусное. В такой ситуации выручат простые продукты, которые легко заменят яйца в популярных рецептах и позволят получить не менее удачный результат.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить яйца в домашних десертах. Блюда от этого не будут менее вкусными.

Сырники без яиц

В приготовлении сырников главное – правильная консистенция творога. Если он мягкий и не слишком сухой, можно обойтись без дополнительных ингредиентов. Если же творог сухой, вместо одного яйца подойдут:

1 ст.л. картофельного крахмала + 1 ст.л. сметаны + 1 ст.л. воды

2 ст.л. манной крупы

половина банана.

Блины без яиц

В блинах яйца помогают соединить все компоненты теста. Их легко заменить такими продуктами:

1 ст.л. кукурузного крахмала + 2 ст. л. воды

2 ст.л. картофельного крахмала

2 ст.л. овсяных хлопьев + 2 ст.л. воды

3 ст.л. майонеза

Бисквиты без яиц

В бисквитах яйца отвечают за пышность и структуру теста. Полностью заменить их сложно, но если в рецепте указано всего 1-2 яйца, можно воспользоваться такими вариантами:

половина банана

3 ст.л. фруктового или овощного пюре (яблочного, грушевого, персикового, сливового, тыквенного)

50 г мягкого тофу

половина банана + ¼ ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. воды + 1 ст.л. уксуса.

Такие замены помогут приготовить домашние десерты даже тогда, когда под рукой нет яиц. Простой подход позволяет сохранить вкус и нежную текстуру блюда без лишних сложностей.

