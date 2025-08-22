Чем можно заменить яйца в домашних десертах: шпаргалка, которая точно пригодится
Яйца – один из основных ингредиентов в домашней выпечке и десертах. Однако иногда они оказываются слишком дорогими или просто заканчиваются в холодильнике именно тогда, когда возникает желание приготовить что-то вкусное. В такой ситуации выручат простые продукты, которые легко заменят яйца в популярных рецептах и позволят получить не менее удачный результат.
Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить яйца в домашних десертах. Блюда от этого не будут менее вкусными.
Сырники без яиц
В приготовлении сырников главное – правильная консистенция творога. Если он мягкий и не слишком сухой, можно обойтись без дополнительных ингредиентов. Если же творог сухой, вместо одного яйца подойдут:
- 1 ст.л. картофельного крахмала + 1 ст.л. сметаны + 1 ст.л. воды
- 2 ст.л. манной крупы
- половина банана.
Блины без яиц
В блинах яйца помогают соединить все компоненты теста. Их легко заменить такими продуктами:
- 1 ст.л. кукурузного крахмала + 2 ст. л. воды
- 2 ст.л. картофельного крахмала
- 2 ст.л. овсяных хлопьев + 2 ст.л. воды
- 3 ст.л. майонеза
Бисквиты без яиц
В бисквитах яйца отвечают за пышность и структуру теста. Полностью заменить их сложно, но если в рецепте указано всего 1-2 яйца, можно воспользоваться такими вариантами:
- половина банана
- 3 ст.л. фруктового или овощного пюре (яблочного, грушевого, персикового, сливового, тыквенного)
- 50 г мягкого тофу
- половина банана + ¼ ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. воды + 1 ст.л. уксуса.
Такие замены помогут приготовить домашние десерты даже тогда, когда под рукой нет яиц. Простой подход позволяет сохранить вкус и нежную текстуру блюда без лишних сложностей.
