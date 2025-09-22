Что добавить в яблочное повидло, чтобы оно было густым и имело красивый цвет: всего один простой ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
300
Из сочных домашних яблок можно приготовить очень вкусное повидло. Его можно есть как самостоятельный десерт или добавлять в разнообразную выпечку. А для того, чтобы достичь желаемых цвета и консистенции, стоит добавить один простой ингредиент.

Идея приготовления густого домашнего повидла опубликована на странице фудблогера shvydkotasmachno в Instagram. Достичь идеальной консистенции и цвета десерта поможет уксус.

Ингредиенты:

  • яблоки (очищенные) – 2 кг.
  • вода – 200 мл.
  • сахар – 1 кг.
  • уксус 9% – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Помыть яблоки, почистить и нарезать кубиками.

2. Положить в кастрюлю, добавить воду.

3. Варить 15-20 минут до мягкости, взбить блендером.

4. Добавить сахар и готовить еще 1,5-2 часа, пока повидло не станет густым и янтарным.

5. За 2-3 мин до конца добавить уксус, довести до кипения.

6. Горячим разлить в стерилизованные банки, оставить остыть и закрыть крышками.

7. Небольшое количество кислоты активирует природный пектин в яблоках – повидло становится густым, держит форму и выглядит красиво.

