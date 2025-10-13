Что приготовить на ужин из капусты: самый простой рецепт пирога: рецепт пирога

Если не хочется долго возиться с тестом, но есть желание приготовить что-то вкусное и домашнее, этот заливной пирог станет отличным решением. Готовится он буквально за несколько минут и даже навевает воспоминания о детстве. Блюдо получается сытным, ароматным и всегда удачным, даже если готовить впервые.

Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 250 мл. (теплый)
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 3 г
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • капуста – 0,25 кочана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло – немного для обжарки
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте венчиком кефир, яйца, соль, разрыхлитель и муку.

2. Тесто должно быть немного гуще блинного. Миксер не нужен – все легко делается вручную.

3. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте натертую морковь и измельченный лук.

4. Обжарьте овощи на растительном масле, посолите, добавьте специи, можно немного томатной пасты или сока. Тушите до мягкости.

5. В форму, смазанную растительным маслом, вылейте половину теста.

6. Выложите начинку, разровняйте и залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.

7. Готовьте пирог в духовке при 180 °C около 35 минут до румяной корочки.

