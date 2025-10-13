Что приготовить на ужин из капусты: самый простой рецепт пирога: рецепт пирога
Если не хочется долго возиться с тестом, но есть желание приготовить что-то вкусное и домашнее, этот заливной пирог станет отличным решением. Готовится он буквально за несколько минут и даже навевает воспоминания о детстве. Блюдо получается сытным, ароматным и всегда удачным, даже если готовить впервые.
Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 250 мл. (теплый)
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 3 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 0,25 кочана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло – немного для обжарки
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске смешайте венчиком кефир, яйца, соль, разрыхлитель и муку.
2. Тесто должно быть немного гуще блинного. Миксер не нужен – все легко делается вручную.
3. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте натертую морковь и измельченный лук.
4. Обжарьте овощи на растительном масле, посолите, добавьте специи, можно немного томатной пасты или сока. Тушите до мягкости.
5. В форму, смазанную растительным маслом, вылейте половину теста.
6. Выложите начинку, разровняйте и залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.
7. Готовьте пирог в духовке при 180 °C около 35 минут до румяной корочки.
