Если не хочется долго возиться с тестом, но есть желание приготовить что-то вкусное и домашнее, этот заливной пирог станет отличным решением. Готовится он буквально за несколько минут и даже навевает воспоминания о детстве. Блюдо получается сытным, ароматным и всегда удачным, даже если готовить впервые.

Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой на ужин опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кефир – 250 мл. (теплый)

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 3 г

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

капуста – 0,25 кочана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло – немного для обжарки

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте венчиком кефир, яйца, соль, разрыхлитель и муку.

2. Тесто должно быть немного гуще блинного. Миксер не нужен – все легко делается вручную.

3. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте натертую морковь и измельченный лук.

4. Обжарьте овощи на растительном масле, посолите, добавьте специи, можно немного томатной пасты или сока. Тушите до мягкости.

5. В форму, смазанную растительным маслом, вылейте половину теста.

6. Выложите начинку, разровняйте и залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.

7. Готовьте пирог в духовке при 180 °C около 35 минут до румяной корочки.

