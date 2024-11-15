Деруны по-новому: что добавить в основу для сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Деруны по-новому: что добавить в основу для сытного и вкусного блюда

Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, сыром, мясным фаршем. 

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Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • Картофель – 1-1.2 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2-3 ст. л. 
  • Фарш – 250 г
  • Лук – 2 шт. 
  • Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
  • Масло
  • Сметана для подачи и 1 ст.л.
  • Сливочное масло

Способ приготовления: 

1. Картофель натрите на мелкую терку, вместе с луком. Перемешайте и отожмите весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавьте ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, чеснок. 

Картофельное тесто

2. Для начинки: смешайте фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.

Мясной фарш

3. Нагрейте масло, выложите ложкой картофельное тесто, сверху мясной фарш и сверху снова тесто и жарьте с двух сторон до румяности.

Сколько жарить деруны

4. Далее выложите деруны и форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекайте под фольгой еще минут 15-20 при 180 С.

Готовые деруны

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