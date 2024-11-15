Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, сыром, мясным фаршем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

Картофель – 1-1.2 кг

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст. л.

Фарш – 250 г

Лук – 2 шт.

Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)

Масло

Сметана для подачи и 1 ст.л.

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на мелкую терку, вместе с луком. Перемешайте и отожмите весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавьте ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, чеснок.

2. Для начинки: смешайте фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.

3. Нагрейте масло, выложите ложкой картофельное тесто, сверху мясной фарш и сверху снова тесто и жарьте с двух сторон до румяности.

4. Далее выложите деруны и форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекайте под фольгой еще минут 15-20 при 180 С.

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