Деруны по-новому: что добавить в основу для сытного и вкусного блюда
Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, сыром, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- Картофель – 1-1.2 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2-3 ст. л.
- Фарш – 250 г
- Лук – 2 шт.
- Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
- Масло
- Сметана для подачи и 1 ст.л.
- Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Картофель натрите на мелкую терку, вместе с луком. Перемешайте и отожмите весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавьте ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, чеснок.
2. Для начинки: смешайте фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.
3. Нагрейте масло, выложите ложкой картофельное тесто, сверху мясной фарш и сверху снова тесто и жарьте с двух сторон до румяности.
4. Далее выложите деруны и форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекайте под фольгой еще минут 15-20 при 180 С.
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