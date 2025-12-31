Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Десерт "Битое стекло" без заморочки: делимся рецептом любимого лакомства

Екатерина Ягович
"Битое стекло" – замечательный десерт на каждый день и для праздничного стола. Он не требует выпекания, что прекрасно подходит для моментов, когда времени мало. Масса быстро застывает и получается очень яркой.

Идея приготовления праздничного десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

  • сметана – 350 мл
  • сгущенное молоко – 100 мл
  • крекер с маком;
  • желатин 1ст.л + 3ст.л воды
  • желе – три разных вида

Способ приготовления:

1. Залить желе по инструкции на упаковке.

2. Оставить в холодильнике до застывания и затем разрезать на кубики.

3. Сметану смешать со сгущенным молоком, набухший желатин растопить.

4. Влить и перемешать.

5. В формочки добавить крекер, кубики желе.

6. Залить сметанной заливкой.

7. Оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

