Десерт "Битое стекло" без заморочки: делимся рецептом любимого лакомства
"Битое стекло" – замечательный десерт на каждый день и для праздничного стола. Он не требует выпекания, что прекрасно подходит для моментов, когда времени мало. Масса быстро застывает и получается очень яркой.
Идея приготовления праздничного десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- сметана – 350 мл
- сгущенное молоко – 100 мл
- крекер с маком;
- желатин 1ст.л + 3ст.л воды
- желе – три разных вида
Способ приготовления:
1. Залить желе по инструкции на упаковке.
2. Оставить в холодильнике до застывания и затем разрезать на кубики.
3. Сметану смешать со сгущенным молоком, набухший желатин растопить.
4. Влить и перемешать.
5. В формочки добавить крекер, кубики желе.
6. Залить сметанной заливкой.
7. Оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.
