Десерт "Битое стекло" на ряженке – простой вариант сладкого без выпекания, который легко приготовить дома. Благодаря цветному желе и нежной основе десерт получается легким, красивым и очень аппетитным в разрезе. Ряженка добавляет приятный сливочный вкус и делает текстуру особенно нежной. Такой десерт прекрасно подойдет для семейного чаепития, праздничного стола или летнего вечера. Готовится все очень просто, а главное – без сложных ингредиентов.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" на ряженке опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

разноцветное желе – 3 пачки

горячая вода – 200 мл. на каждую пачку желе

желатин – 20 г

холодная вода – 150 мл.

ряженка – 500 мл.

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Приготовьте желе согласно инструкции на упаковке, но используйте меньше воды – по 200 мл на каждую пачку. Так желе будет более плотным и хорошо держать форму в десерте.

2. Перелейте желе в разные формы или контейнеры и поставьте в холодильник до полного застывания.

3. Желатин залейте холодной водой, перемешайте и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.

4. Готовое желе нарежьте небольшими кубиками.

5. В большой миске смешайте ряженку и сахарную пудру до однородности. Желатин подогрейте до растворения, но не доводите до кипения. Затем тонкой струйкой влейте его к ряженковой массе и хорошо перемешайте.

6. Добавьте кубики цветного желе и осторожно перемешайте ложкой, чтобы они равномерно распределились.

7. Перелейте десерт в форму или глубокую миску и поставьте в холодильник до полного застывания. Лучше всего оставить десерт охлаждаться на ночь.

8. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками. Он получается нежным, ярким и очень освежающим.

