Кексы – достаточно калорийный десерт. Но если использовать правильные ингредиенты, можно сделать изделия даже диетическими. Для этого вам понадобится овсянка, а также йогурт и свежее яблоко – получится очень вкусно и питательно.

Видео дня

Идея приготовления полезных маффинов с бананом, черносливом и орехами опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 60 г (заменитель: груша, печеное яблоко)

перемолотая овсянка – 15 г (заменитель: рисовая, кукурузная мука)

яйца – ½ шт. (~25 г) (заменитель: 25 г белков + 15 г яблочного пюре)

какао – 5 г

йогурт 2,5% – 25 г

чернослив – 20 г (заменитель: курага, инжир)

тертое яблоко – 20 г (заменитель: грушевое пюре)

грецкие орехи – 15 г (заменитель: кешью, миндаль)

разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

1. Банан размять в пюре.

2. Добавить яйцо, йогурт и какао.

3. Добавить овсянку, яблоко и чернослив.

4. Хорошо перемешать.

5. Выложить в формочки, сверху посыпать орешками.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: