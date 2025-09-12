Видео дня
Десерт, который не навредит фигуре: как приготовить полезные кексы без муки и сахара
Кексы – достаточно калорийный десерт. Но если использовать правильные ингредиенты, можно сделать изделия даже диетическими. Для этого вам понадобится овсянка, а также йогурт и свежее яблоко – получится очень вкусно и питательно.
Идея приготовления полезных маффинов с бананом, черносливом и орехами опубликована на странице korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- банан – 60 г (заменитель: груша, печеное яблоко)
- перемолотая овсянка – 15 г (заменитель: рисовая, кукурузная мука)
- яйца – ½ шт. (~25 г) (заменитель: 25 г белков + 15 г яблочного пюре)
- какао – 5 г
- йогурт 2,5% – 25 г
- чернослив – 20 г (заменитель: курага, инжир)
- тертое яблоко – 20 г (заменитель: грушевое пюре)
- грецкие орехи – 15 г (заменитель: кешью, миндаль)
- разрыхлитель – щепотка
Способ приготовления:
1. Банан размять в пюре.
2. Добавить яйцо, йогурт и какао.
3. Добавить овсянку, яблоко и чернослив.
4. Хорошо перемешать.
5. Выложить в формочки, сверху посыпать орешками.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
