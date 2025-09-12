Десерт, который не навредит фигуре: как приготовить полезные кексы без муки и сахара

Кексы – достаточно калорийный десерт. Но если использовать правильные ингредиенты, можно сделать изделия даже диетическими. Для этого вам понадобится овсянка, а также йогурт и свежее яблоко – получится очень вкусно и питательно.

Идея приготовления полезных маффинов с бананом, черносливом и орехами опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

  • банан – 60 г (заменитель: груша, печеное яблоко)
  • перемолотая овсянка – 15 г (заменитель: рисовая, кукурузная мука)
  • яйца – ½ шт. (~25 г) (заменитель: 25 г белков + 15 г яблочного пюре)
  • какао – 5 г
  • йогурт 2,5% – 25 г
  • чернослив – 20 г (заменитель: курага, инжир)
  • тертое яблоко – 20 г (заменитель: грушевое пюре)
  • грецкие орехи – 15 г (заменитель: кешью, миндаль)
  • разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

1. Банан размять в пюре.

2. Добавить яйцо, йогурт и какао.

3. Добавить овсянку, яблоко и чернослив.

4. Хорошо перемешать.

5. Выложить в формочки, сверху посыпать орешками.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

