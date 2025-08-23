Домашняя творожная запеканка может быть не только вкусной, но и полезной. Для начинки идеально подойдут сочные сезонные ягоды, а от муки и крахмала, которыми обычно скрепляют массу, стоит отказаться. Десерт получится очень нежным и воздушным, если воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления диетической творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 600-700 г творога 600-700 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ст.л.

сахар по желанию – 1-2 ст.л.

Для начинки (можно брать другие любимые ягоды):

черника – 200 г (замороженную так и бросаю)

шелковица – 100 г

Способ приготовления:

1. Соединить творог, яйцо, сметану, ванильный сахар и сахар.

2. Все перебиваем все погружным блендером.

3. Добавить ягодки и перемешать.

4. Выложить в форму для запекания (можно на пергамент).

5. Поставить в разогретую духовку до 160 градусов на 50-60 минут (режим верх/низ).

