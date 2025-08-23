Диетическая творожная запеканка без муки и крахмала: как приготовить полезный десерт
Домашняя творожная запеканка может быть не только вкусной, но и полезной. Для начинки идеально подойдут сочные сезонные ягоды, а от муки и крахмала, которыми обычно скрепляют массу, стоит отказаться. Десерт получится очень нежным и воздушным, если воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления диетической творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 600-700 г творога 600-700 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- сахар по желанию – 1-2 ст.л.
Для начинки (можно брать другие любимые ягоды):
- черника – 200 г (замороженную так и бросаю)
- шелковица – 100 г
Способ приготовления:
1. Соединить творог, яйцо, сметану, ванильный сахар и сахар.
2. Все перебиваем все погружным блендером.
3. Добавить ягодки и перемешать.
4. Выложить в форму для запекания (можно на пергамент).
5. Поставить в разогретую духовку до 160 градусов на 50-60 минут (режим верх/низ).
