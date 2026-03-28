Орешки со сгущенным молоком – это классический десерт, который сочетает хрустящее тесто и нежную сладкую начинку. Такая выпечка прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для семейных посиделок. Особенность рецепта в простом составе ингредиентов и традиционном способе приготовления в орешнице.

Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой опубликована на странице известного украинского кулинара Ольги Мартыновской (olga martynovska) в Instagram.

Ингредиенты (на 30–35 орешков):

мука – 230 г

сахарная пудра – 50 г

яйцо – 1 шт

сливочное масло – 125 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сгущенное молоко вареное – 250 г

орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и желтком до однородной консистенции.

2. Отдельно взбейте белок со щепоткой соли до устойчивых пиков и постепенно введите его в масляную смесь.

3. Далее добавьте муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно хорошо держать форму и не липнуть к рукам.

4. Сформируйте небольшие шарики примерно по 5 г каждый.

5. Выкладывайте их в разогретую орешницу, слегка прижимайте и выпекайте около 2 минут.

6. Для равномерного пропекания периодически переворачивайте форму.

7. Готовые половинки охладите, после чего наполните их вареной сгущенкой.

8. Внутрь также можно добавить кусочек ореха для более насыщенного вкуса.

