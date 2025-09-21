Домашние пирожки с капустой на дрожжах: делимся секретами приготовления удачного теста

Домашние пирожки с капустой на дрожжах: делимся секретами приготовления удачного теста

Пирожки с капустой – одно из любимых домашних блюд. Но иногда у хозяек бывают трудности с тестом. Масса часто очень липнет к рукам и сформировать удачные изделия трудно. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления воздушных домашних пирожков с капустой опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200-250 г
  • теплая вода – 100 мл
  • кипяток – 100 мл.
  • сухие дрожжи – 5 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста
  • морковь
  • лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Всыпать в миску соль, сахар, сухие дрожжи, влить теплую воду, добавить 2 ст.л. муки и добавить 2 ст.л. масла.

2. Хорошо перемешать.

3. Добавить остальную часть муки и влить кипяток. Количество муки регулируйте – тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки.

4. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазать растительным маслом, чтобы не прилипало.

5. Можно сразу лепить пирожки, добавив внутрь капусту.

6. Жарить в большом количестве масла со всех сторон.

