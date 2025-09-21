Домашние пирожки с капустой на дрожжах: делимся секретами приготовления удачного теста
Пирожки с капустой – одно из любимых домашних блюд. Но иногда у хозяек бывают трудности с тестом. Масса часто очень липнет к рукам и сформировать удачные изделия трудно. Для того, чтобы такого не произошло, стоит воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления воздушных домашних пирожков с капустой опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200-250 г
- теплая вода – 100 мл
- кипяток – 100 мл.
- сухие дрожжи – 5 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- капуста
- морковь
- лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Всыпать в миску соль, сахар, сухие дрожжи, влить теплую воду, добавить 2 ст.л. муки и добавить 2 ст.л. масла.
2. Хорошо перемешать.
3. Добавить остальную часть муки и влить кипяток. Количество муки регулируйте – тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки.
4. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазать растительным маслом, чтобы не прилипало.
5. Можно сразу лепить пирожки, добавив внутрь капусту.
6. Жарить в большом количестве масла со всех сторон.
