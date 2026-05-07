Домашняя выпечка к чаю всегда создает особое настроение. Особенно, если это нежные рогалики с повидлом и хрустящим тестом. Для такого рецепта не нужны сложные ингредиенты или много времени. Главное – правильно приготовить тесто и хорошо его охладить. В результате получается ароматная выпечка, которая быстро исчезает со стола.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 350 г

сливочное масло – 250 г

сметана – 300 г

соль – щепотка

повидло – для начинки

сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

1. Просейте муку в большую миску и добавьте щепотку соли.

2. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и перетрите его с мукой до состояния мелкой крошки. Это можно сделать руками или кухонным комбайном.

3. Добавьте сметану и быстро замесите мягкое однородное тесто. Не вымешивайте его слишком долго, чтобы оно осталось нежным после выпекания.

4. Разделите тесто на четыре части, сформируйте шарики, заверните в пленку и поставьте в холодильник примерно на один час.

5. После охлаждения раскатайте каждую часть в тонкий круг и разрежьте на 8 сегментов.

6. На широкий край каждого сегмента выложите немного повидла и аккуратно сверните рогалики.

7. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-25 минут до золотистого цвета.

8. Готовые рогалики немного охладите и посыпьте сахарной пудрой.

