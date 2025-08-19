Домашние сладкие пончики: получаются воздушными и не впитывают масло

Сладкие пончики – вкусный домашний десерт, о котором знает не одно поколение. Такое блюдо получится удачным, если правильно сделать тесто, которое хорошо прожарится и не впитает масло. Это очень вкусно, а также бюджетно.

Идея приготовления вкусных домашних пончиков из творога опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
  • мука – 200-300 г
  • гашеная сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар и гашеную соду смешать.

2. Добавить муку и замесить тесто.

3. Сформировать шарики.

4. Обжарить в большом количестве масла.

5. По желанию присыпать сахарной пудрой.

