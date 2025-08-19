Все рецепты
Домашние сладкие пончики: получаются воздушными и не впитывают масло
Сладкие пончики – вкусный домашний десерт, о котором знает не одно поколение. Такое блюдо получится удачным, если правильно сделать тесто, которое хорошо прожарится и не впитает масло. Это очень вкусно, а также бюджетно.
Идея приготовления вкусных домашних пончиков из творога опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст. л.
- мука – 200-300 г
- гашеная сода – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Творог, яйца, сахар и гашеную соду смешать.
2. Добавить муку и замесить тесто.
3. Сформировать шарики.
4. Обжарить в большом количестве масла.
5. По желанию присыпать сахарной пудрой.
