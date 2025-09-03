Домашние жареные пирожки на дрожжах: делимся идеальным рецептом теста
Дрожжевые жареные пирожки – это классическое домашнее блюдо, которое всегда получается ароматным и сытным. Мягкое пышное тесто сочетается с сочной начинкой, создавая вкус детства.
Идея приготовления идеальных жареных пирожков с капустой опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 700–800 г
- вода – 500 мл. (кипяток)
- масло – 3 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 3 ч.л.
- дрожжи свежие – 50 г
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 1 головка
- лук – 1 шт.
- томатный сок – 200 мл.
- сахар – 2 ч.л.
- уксус – 2 ч.л.
Способ приготовления теста:
1. Половину кипятка (250 мл) оставляем остыть, остальное используем сразу.
2. В большую миску насыпаем 5 ст.л. муки, добавляем сахар и соль. Заливаем горячей водой, тщательно перемешиваем и вливаем масло.
3. В теплой воде (250 мл) растворяем дрожжи.
4. Соединяем обе массы и постепенно добавляем остальную муку. Замешиваем мягкое и эластичное тесто.
5. Накрываем и оставляем подняться на 30 минут.
Способ приготовления начинки:
1. Мелко шинкуем капусту и лук.
2. На сковороде с небольшим количеством масла тушим капусту около 10 минут.
3. Добавляем томатный сок и продолжаем тушить на слабом огне, пока жидкость не испарится.
4. Добавляем сахар и уксус, перемешиваем и снимаем с огня.
Формирование и жарка:
1. Поднятое тесто делим на равные части, раскатываем кружочки.
2. В центр каждого выкладываем начинку и защипываем края.
3. Обжариваем пирожки на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
