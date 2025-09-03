Дрожжевые жареные пирожки – это классическое домашнее блюдо, которое всегда получается ароматным и сытным. Мягкое пышное тесто сочетается с сочной начинкой, создавая вкус детства.

Ингредиенты для теста:

мука – 700–800 г

вода – 500 мл. (кипяток)

масло – 3 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

соль – 3 ч.л.

дрожжи свежие – 50 г

Ингредиенты для начинки:

капуста – 1 головка

лук – 1 шт.

томатный сок – 200 мл.

сахар – 2 ч.л.

уксус – 2 ч.л.

Способ приготовления теста:

1. Половину кипятка (250 мл) оставляем остыть, остальное используем сразу.

2. В большую миску насыпаем 5 ст.л. муки, добавляем сахар и соль. Заливаем горячей водой, тщательно перемешиваем и вливаем масло.

3. В теплой воде (250 мл) растворяем дрожжи.

4. Соединяем обе массы и постепенно добавляем остальную муку. Замешиваем мягкое и эластичное тесто.

5. Накрываем и оставляем подняться на 30 минут.

Способ приготовления начинки:

1. Мелко шинкуем капусту и лук.

2. На сковороде с небольшим количеством масла тушим капусту около 10 минут.

3. Добавляем томатный сок и продолжаем тушить на слабом огне, пока жидкость не испарится.

4. Добавляем сахар и уксус, перемешиваем и снимаем с огня.

Формирование и жарка:

1. Поднятое тесто делим на равные части, раскатываем кружочки.

2. В центр каждого выкладываем начинку и защипываем края.

3. Обжариваем пирожки на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

