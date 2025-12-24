Домашний сметанник к чаю за считанные минуты: делимся рецептом домашней выпечки
Сметанник – очень вкусная домашняя выпечка к чаю. В основе десерта очень нежное и воздушное тесто, которое просто тает во рту. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать такую вкуснятину для всей семьи.
Идея приготовления пухкого домашнего сметанника к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- творог 5 % – 180 г
- сметана – 20 г
- яйцо – 1 белок
- мука рисовая – 50 г
- разрыхлитель
- сахарозаменитель
- соль
Ингредиенты для начинки:
- сметана – 400 г
- яйца – 2 штук (желтки)
- крахмал – 20 г
- сахарозаменитель
Способ приготовления:
1. Смешать все для основы.
2. Тесто получится вязким. Выложить влажными руками в форму, тонко (толщиной 3-4 мм).
3. Смешать все для заливки: яйца, сметану, подсластитель, крахмал, ванилин.
4. Вылить в подготовленную форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут примерно.
5. Готовый сметанник охладить. Можно подавать к столу. Любая ягода прекрасно дополняет вкус.
