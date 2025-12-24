Сметанник – очень вкусная домашняя выпечка к чаю. В основе десерта очень нежное и воздушное тесто, которое просто тает во рту. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать такую вкуснятину для всей семьи.

Идея приготовления пухкого домашнего сметанника к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для основы:

творог 5 % – 180 г

сметана – 20 г

яйцо – 1 белок

мука рисовая – 50 г

разрыхлитель

сахарозаменитель

соль

Ингредиенты для начинки:

сметана – 400 г

яйца – 2 штук (желтки)

крахмал – 20 г

сахарозаменитель

Способ приготовления:

1. Смешать все для основы.

2. Тесто получится вязким. Выложить влажными руками в форму, тонко (толщиной 3-4 мм).

3. Смешать все для заливки: яйца, сметану, подсластитель, крахмал, ванилин.

4. Вылить в подготовленную форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут примерно.

5. Готовый сметанник охладить. Можно подавать к столу. Любая ягода прекрасно дополняет вкус.

