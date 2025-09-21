Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
33
Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

Сырник – одно из самых любимых украинских блюд, которое давно стало классикой домашней выпечки. Его готовят на праздники и для семейных ужинов, ведь он всегда получается нежным, ароматным и очень сытным. Сочетание творога с фруктами, маком и кокосом придает выпечке особый шарм, делает ее не только вкусной, но и празднично красивой. Такой десерт прекрасно подходит как к чаю, так и к кофе, а готовить его можно даже без особого кулинарного опыта.

Видео дня

Как приготовить нежный сырник с персиками к чаю рассказала фудблогер ivanka poida в Instagram.

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

Ингредиенты для теста:

  • мука – 500 г
  • разрыхлитель – 18 г
  • маргарин – 250 г
  • сахар – 200 г
  • сметана – 100 г
  • какао – 40 г
  • яйца – 2 шт.

Ингредиенты для творожной массы:

  • творог домашний – 1,5 кг.
  • желтки – 6 шт.
  • сахар – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • ванильный пудинг – 2 пакетика по 40 г
  • куркума – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • белки – 6 шт.
  • сахар – 200 г
  • крахмал – 40 г
  • мак молотый – 50 г
  • кокосовая стружка – 50 г

Дополнительные ингредиенты:

  • консервированные персики – 1 банка (800 г)

Способ приготовления:

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

1. Сначала приготовьте тесто.

2. Смешайте муку с разрыхлителем и перетрите с маргарином, чтобы образовалась крошка.

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

3. Добавьте какао, сахар, сметану и яйца, замесите тесто.

4. Поделите его на две части: большую (две трети) положите в холодильник на два часа, а меньшую (одну треть) – в морозилку.

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

5. Желтки взбить с сахаром до рыхлой консистенции, добавить мягкое сливочное масло и перемешать.

6. Сыр измельчить до кремообразной текстуры с помощью блендера или мясорубки.

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

7. Добавить пудинг, немного куркумы для цвета и взбить с масляно-яичной смесью, чтобы получить нежную однородную массу.

8. Для начинки взбить белки с сахаром до густой, устойчивой пены. Осторожно всыпать крахмал, мак и кокосовую стружку, перемешайте.

Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт

9. Противень размером 25×35 см застелите пергаментом. Раскатайте охлажденное тесто и выложите его на дно формы. Затем слоями чередуйте ложки творожной массы и белковой начинки. Сверху равномерно выложите кусочки консервированных персиков и натрите охлажденное тесто из морозилки.

10. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно один час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты