Домашний сырник с персиками, маком и кокосом: как приготовить популярный украинский десерт
Сырник – одно из самых любимых украинских блюд, которое давно стало классикой домашней выпечки. Его готовят на праздники и для семейных ужинов, ведь он всегда получается нежным, ароматным и очень сытным. Сочетание творога с фруктами, маком и кокосом придает выпечке особый шарм, делает ее не только вкусной, но и празднично красивой. Такой десерт прекрасно подходит как к чаю, так и к кофе, а готовить его можно даже без особого кулинарного опыта.
Как приготовить нежный сырник с персиками к чаю рассказала фудблогер ivanka poida в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 500 г
- разрыхлитель – 18 г
- маргарин – 250 г
- сахар – 200 г
- сметана – 100 г
- какао – 40 г
- яйца – 2 шт.
Ингредиенты для творожной массы:
- творог домашний – 1,5 кг.
- желтки – 6 шт.
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- ванильный пудинг – 2 пакетика по 40 г
- куркума – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- белки – 6 шт.
- сахар – 200 г
- крахмал – 40 г
- мак молотый – 50 г
- кокосовая стружка – 50 г
Дополнительные ингредиенты:
- консервированные персики – 1 банка (800 г)
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте тесто.
2. Смешайте муку с разрыхлителем и перетрите с маргарином, чтобы образовалась крошка.
3. Добавьте какао, сахар, сметану и яйца, замесите тесто.
4. Поделите его на две части: большую (две трети) положите в холодильник на два часа, а меньшую (одну треть) – в морозилку.
5. Желтки взбить с сахаром до рыхлой консистенции, добавить мягкое сливочное масло и перемешать.
6. Сыр измельчить до кремообразной текстуры с помощью блендера или мясорубки.
7. Добавить пудинг, немного куркумы для цвета и взбить с масляно-яичной смесью, чтобы получить нежную однородную массу.
8. Для начинки взбить белки с сахаром до густой, устойчивой пены. Осторожно всыпать крахмал, мак и кокосовую стружку, перемешайте.
9. Противень размером 25×35 см застелите пергаментом. Раскатайте охлажденное тесто и выложите его на дно формы. Затем слоями чередуйте ложки творожной массы и белковой начинки. Сверху равномерно выложите кусочки консервированных персиков и натрите охлажденное тесто из морозилки.
10. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно один час.
