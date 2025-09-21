Сырник – одно из самых любимых украинских блюд, которое давно стало классикой домашней выпечки. Его готовят на праздники и для семейных ужинов, ведь он всегда получается нежным, ароматным и очень сытным. Сочетание творога с фруктами, маком и кокосом придает выпечке особый шарм, делает ее не только вкусной, но и празднично красивой. Такой десерт прекрасно подходит как к чаю, так и к кофе, а готовить его можно даже без особого кулинарного опыта.

Как приготовить нежный сырник с персиками к чаю рассказала фудблогер ivanka poida в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

разрыхлитель – 18 г

маргарин – 250 г

сахар – 200 г

сметана – 100 г

какао – 40 г

яйца – 2 шт.

Ингредиенты для творожной массы:

творог домашний – 1,5 кг.

желтки – 6 шт.

сахар – 200 г

сливочное масло – 100 г

ванильный пудинг – 2 пакетика по 40 г

куркума – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

белки – 6 шт.

сахар – 200 г

крахмал – 40 г

мак молотый – 50 г

кокосовая стружка – 50 г

Дополнительные ингредиенты:

консервированные персики – 1 банка (800 г)

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте тесто.

2. Смешайте муку с разрыхлителем и перетрите с маргарином, чтобы образовалась крошка.

3. Добавьте какао, сахар, сметану и яйца, замесите тесто.

4. Поделите его на две части: большую (две трети) положите в холодильник на два часа, а меньшую (одну треть) – в морозилку.

5. Желтки взбить с сахаром до рыхлой консистенции, добавить мягкое сливочное масло и перемешать.

6. Сыр измельчить до кремообразной текстуры с помощью блендера или мясорубки.

7. Добавить пудинг, немного куркумы для цвета и взбить с масляно-яичной смесью, чтобы получить нежную однородную массу.

8. Для начинки взбить белки с сахаром до густой, устойчивой пены. Осторожно всыпать крахмал, мак и кокосовую стружку, перемешайте.

9. Противень размером 25×35 см застелите пергаментом. Раскатайте охлажденное тесто и выложите его на дно формы. Затем слоями чередуйте ложки творожной массы и белковой начинки. Сверху равномерно выложите кусочки консервированных персиков и натрите охлажденное тесто из морозилки.

10. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно один час.

