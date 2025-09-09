Домашний тыквенный кекс с орехами и сухофруктами к чаю: обязательно приготовьте этой осенью

Домашний тыквенный кекс с орехами и сухофруктами к чаю: обязательно приготовьте этой осенью

Из сочной осенней тыквы можно приготовить много разнообразных блюд. Особенно вкусная выпечка из такого продукта. Домашний ароматный кекс станет отличным дополнением для уютного семейного чаепития.

Идея приготовления пышного тыквенного кекса опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 6 ст.л.
  • тыква – 200 г
  • масло – 80 мл.
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • имбирь и корица – 1 ч.л.
  • фруктовая смесь – 100 г

Ингредиенты для крема:

  • сметана – 100 г
  • пудра – 60 г
  • загуститель – 6 г

Способ приготовления:

1. Яйца и сахар взбить миксером до пены.

2. Добавить масло, натертую тыкву, перемешать.

3. Добавить муку, разрыхлитель и соду, перемешать.

4. Всыпать корицу и сухой имбирь. Вымешать тесто.

5. Добавить измельченные орехи и сухофрукты.

6. Форму смазать растительным маслом и вылить тесто.

7. Выпекать при температуре 180 градусов в разогретой духовке 40 минут.

8. Для крема объединить сметану, пудру и загуститель, перемешать и украсить кекс уже в охлажденном виде.

