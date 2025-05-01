Начинается сезон сочных свежих ягод и фруктов. Поэтому следует запасти слоеным тестом, чтобы всегда можно было сделать вкусные десерты для семьи. Как вариант, элементарные слойки с клубникой.

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Как приготовить сладкие слойки с клубникой рассказала фудблогер Светлана Левицкая (lanas diet) в Instagram. Десерт станет отличным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

свежая клубника

яйца – 1 шт. (для смазывания)

молоко – 1 ст.л. (для смазывания)

желтки – 4 шт.

молоко – 400 мл.

соль – 1/4 ч.л.

кукурузный крахмал – 30 г

сахар – 100 г

ванильный экстракт – 2 ч.л.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Смешать крахмал, сахар и соль.

2. Добавить желтки, взбить до однородности.

3. Подогреть молоко с ванилью до появления пузырьков.

4. Медленно ввести горячее молоко в яичную смесь.

5. Перелить обратно в кастрюлю, варить на среднем огне до загустения.

6. Добавить масло, перемешать, охладить крем в холодильнике, накрыв пленкой в контакт.

7. Нарезать тесто квадратами. Сложить треугольниками, смазать яйцом.

8. Выпекать при температуре 200 градусов 20–25 минут до золотистого цвета.

9. Охладить, разрезать, наполнить кремом и клубникой.

10. Присыпать сахарной пудрой.

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