Элементарные слойки с клубникой к чаю: делимся простым рецептом сезонной выпечки
Начинается сезон сочных свежих ягод и фруктов. Поэтому следует запасти слоеным тестом, чтобы всегда можно было сделать вкусные десерты для семьи. Как вариант, элементарные слойки с клубникой.
Как приготовить сладкие слойки с клубникой рассказала фудблогер Светлана Левицкая (lanas diet) в Instagram. Десерт станет отличным дополнением к чаепитию.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- свежая клубника
- яйца – 1 шт. (для смазывания)
- молоко – 1 ст.л. (для смазывания)
- желтки – 4 шт.
- молоко – 400 мл.
- соль – 1/4 ч.л.
- кукурузный крахмал – 30 г
- сахар – 100 г
- ванильный экстракт – 2 ч.л.
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Смешать крахмал, сахар и соль.
2. Добавить желтки, взбить до однородности.
3. Подогреть молоко с ванилью до появления пузырьков.
4. Медленно ввести горячее молоко в яичную смесь.
5. Перелить обратно в кастрюлю, варить на среднем огне до загустения.
6. Добавить масло, перемешать, охладить крем в холодильнике, накрыв пленкой в контакт.
7. Нарезать тесто квадратами. Сложить треугольниками, смазать яйцом.
8. Выпекать при температуре 200 градусов 20–25 минут до золотистого цвета.
9. Охладить, разрезать, наполнить кремом и клубникой.
10. Присыпать сахарной пудрой.
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