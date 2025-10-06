Тертый пирог с яблоками – это проверенная классика, которую легко приготовить даже без опыта в выпечке. В нем идеально сочетаются нежное рассыпчатое тесто и ароматная яблочная начинка с корицей. Этот пирог готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой, а результат превосходит ожидания. Он прекрасно сочетается с горячим чаем или кофе, особенно в прохладный осенний день.

Видео дня

Идея приготовления тертого яблочного пирога с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

сливочное масло – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 4 ст.л.

яйцо – 1 шт. (большое)

ванильный сахар – 1 пачка (при необходимости – 1 ст.л. холодной воды)

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 6 шт. (небольшие)

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пачка

корица – 1 ст.л.

мед – 2 ч.л.

сливочное масло – немного для обжарки яблок

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель.

2. Добавьте сливочное масло и перетрите все до состояния крошки (можно руками или в блендере).

3. Разбейте яйцо и замесите мягкое тесто, которое немного липнет к рукам.

4. Если масса не собирается – добавьте ложку холодной воды.

5. Разделите тесто на две части – 2/3 и 1/3.

6. Большую часть положите в холодильник на 30 минут, меньшую – в морозилку.

7. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Добавьте сахар, ванильный сахар, корицу и мед.

8. Перемешайте и тушите на сковородке с небольшим количеством сливочного масла до мягкости. Начинка должна оставаться влажной, но не жидкой.

9. Застелите форму пергаментом. Большую часть теста распределите по дну и сделайте бортики. Наколите вилкой, выложите яблочную начинку и разровняйте.

10. Меньшую часть теста натрите на крупной терке и равномерно распределите поверх яблок.

11. Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут до золотистой корочки.

12. Охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: