Шампиньоны – очень простые и при этом универсальные грибы, которые можно мариновать, тушить, жарить, консервировать. Еще их можно добавлять в салаты, картофель, капусту, пироги, пирожки, слойки.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

12 больших шампиньонов без ножек

120 г твердого сыра (или сулугуни)

200 мл куриного фарша (добавить соль и перец)

панировка

2 яйца

панировочные сухари

мука

Способ приготовления:

1. Грибы очистите, и уберите ножку. В середину шапочки вложите кубик сыра, который слегка вдавите.

2. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на гриб, и сформируйте шарик. обваляйте шарики в такой последовательности – сначала в муке, далее во взбитых яйцах, и после в панировочных сухарях.

3. Запекайте при 180С 20-25 минут и готово к подаче!

