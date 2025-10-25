Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты
Шампиньоны – очень простые и при этом универсальные грибы, которые можно мариновать, тушить, жарить, консервировать. Еще их можно добавлять в салаты, картофель, капусту, пироги, пирожки, слойки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 12 больших шампиньонов без ножек
- 120 г твердого сыра (или сулугуни)
- 200 мл куриного фарша (добавить соль и перец)
- панировка
- 2 яйца
- панировочные сухари
- мука
Способ приготовления:
1. Грибы очистите, и уберите ножку. В середину шапочки вложите кубик сыра, который слегка вдавите.
2. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на гриб, и сформируйте шарик. обваляйте шарики в такой последовательности – сначала в муке, далее во взбитых яйцах, и после в панировочных сухарях.
3. Запекайте при 180С 20-25 минут и готово к подаче!
