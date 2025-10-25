Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

Ирина Мельниченко
Рецепт грибов

Шампиньоны – очень простые и при этом универсальные грибы, которые можно мариновать, тушить, жарить, консервировать. Еще их можно добавлять в салаты, картофель, капусту, пироги, пирожки, слойки.

Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с фаршем и сыром. 

Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

Ингредиенты: 

  • 12 больших шампиньонов без ножек
  • 120 г твердого сыра (или сулугуни)
  • 200 мл куриного фарша (добавить соль и перец)
  • панировка
  • 2 яйца
  • панировочные сухари
  • мука

Способ приготовления: 

1. Грибы очистите, и уберите ножку. В середину шапочки вложите кубик сыра, который слегка вдавите.

Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

2. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на гриб, и сформируйте шарик. обваляйте шарики в такой последовательности – сначала в муке, далее во взбитых яйцах, и после в панировочных сухарях.

Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

3. Запекайте при 180С 20-25 минут и готово к подаче! 

Фаршированные запеченные шампиньоны с фаршем и сыром: блюдо, которое вкуснее за котлеты

