Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
156
Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

Домашние голубцы – любимое блюдо многих. Готовить их можно с рисом и мясным фаршем. Но еще их можно готовить с картофелем, так будет не менее вкусно, чем с рисом.

Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с тертым картофелем и зажаркой.

Ингредиенты:

  • 1 большая капуста
  • 1 кг картофеля
  • 2 луковицы (для жарки + масло)
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец
  • примерно 60 г сливочного масла

Начинка:

  • лук
  • тертый картофель
  • специи
  • масло

Способ приготовления:

1. Начинка: одну-две луковицы поджарить на растительном масле. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.

Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

2. Капуста: вырежьте кочан из капусты и ошпарьте ее в кипятке, чтобы листья легко отделялись.

Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

3. Сформируйте голубцы: в отваренных капустных листьев срежьте толстые прожилки. На каждый лист выложите 1 ст. л. начинки, заверните, сформируйте голубцы.

Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

4. Выложите голубцы в кастрюлю слоями. Сверху выложите кусочки сливочного масла, томатный соус. Залейте кипятком и поставьте вариться примерно на 1 час с момента закипания.

Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты