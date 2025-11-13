Голубцы с вкусной картофельной начинкой: делимся рецептом
Домашние голубцы – любимое блюдо многих. Готовить их можно с рисом и мясным фаршем. Но еще их можно готовить с картофелем, так будет не менее вкусно, чем с рисом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с тертым картофелем и зажаркой.
Ингредиенты:
- 1 большая капуста
- 1 кг картофеля
- 2 луковицы (для жарки + масло)
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец
- примерно 60 г сливочного масла
Начинка:
- лук
- тертый картофель
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Начинка: одну-две луковицы поджарить на растительном масле. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.
2. Капуста: вырежьте кочан из капусты и ошпарьте ее в кипятке, чтобы листья легко отделялись.
3. Сформируйте голубцы: в отваренных капустных листьев срежьте толстые прожилки. На каждый лист выложите 1 ст. л. начинки, заверните, сформируйте голубцы.
4. Выложите голубцы в кастрюлю слоями. Сверху выложите кусочки сливочного масла, томатный соус. Залейте кипятком и поставьте вариться примерно на 1 час с момента закипания.
