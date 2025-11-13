Домашние голубцы – любимое блюдо многих. Готовить их можно с рисом и мясным фаршем. Но еще их можно готовить с картофелем, так будет не менее вкусно, чем с рисом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с тертым картофелем и зажаркой.

Ингредиенты:

1 большая капуста

1 кг картофеля

2 луковицы (для жарки + масло)

1 зубчик чеснока

соль, перец

примерно 60 г сливочного масла

Начинка:

лук

тертый картофель

специи

масло

Способ приготовления:

1. Начинка: одну-две луковицы поджарить на растительном масле. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.

2. Капуста: вырежьте кочан из капусты и ошпарьте ее в кипятке, чтобы листья легко отделялись.

3. Сформируйте голубцы: в отваренных капустных листьев срежьте толстые прожилки. На каждый лист выложите 1 ст. л. начинки, заверните, сформируйте голубцы.

4. Выложите голубцы в кастрюлю слоями. Сверху выложите кусочки сливочного масла, томатный соус. Залейте кипятком и поставьте вариться примерно на 1 час с момента закипания.

