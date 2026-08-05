Хачапури на кефире с сыром: простой рецепт без духовки
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Хачапури на кефире – это отличный вариант быстрой домашней выпечки, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без лишних хлопот. Для рецепта понадобятся простые продукты, а готовить его можно прямо на сковороде, без использования духовки. Внутри хачапури получается много тягучего сыра, а тесто остается мягким и нежным. Такое блюдо одинаково хорошо подойдет для завтрака, обеда, ужина или перекуса.
Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 450-480 г
- кефир – 300 мл.
- яйцо – 1 шт.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
Для начинки:
- сыр сулугуни или моцарелла – 360 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – для смазывания готовых хачапури
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и сахар до однородной консистенции.
2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Замесите мягкое эластичное тесто, которое не будет прилипать к рукам.
3. Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть на 10-15 минут.
4. Для начинки натрите сулугуни или моцареллу на крупной тёрке и смешайте с яйцом.
5. Разделите тесто на одинаковые части. Каждую раскатайте в круглый пласт.
6. В центр выложите творожную начинку, соберите края теста к середине и хорошо зажмите.
7. Осторожно переверните заготовку швом вниз и аккуратно раскатайте до толщины примерно 1 сантиметр.
8. Разогрейте сухую или слегка смазанную маслом сковороду. Жарьте хачапури под крышкой на умеренном огне по 4-5 минут с каждой стороны до появления румяной корочки.
9. Готовые хачапури сразу смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще нежнее и ароматнее.
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