Хачапури с сыром – вкусная грузинская выпечка. Вы очень легко сможете приготовить ее дома, и для этого даже не понадобится духовка. Для удачного результата воспользуйтесь следующим рецептом на сковородке.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 мл.

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 10 г

растительное масло – 3 ст.л.

мука – 450 г

Ингредиенты для начинки:

сулугуни/моцарелла/фета (у меня смесь) – 350 г

творог – 2-3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску вылить кефир, добавить яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло.

2. Хорошо перемешать.

3. Постепенно всыпать муку и замешать мягкое, не липкое тесто.

4. Накрываем и оставляем отдохнуть 5-10 минут.

5. Для начинки натереть сулугуни, моцареллу.

6. Добавить творог, яйцо и соль. Перемешать.

7. Тесто поделить на 4 порции, каждую раскатать, выложить начинку.

8. Защепить и аккуратно раскатать.

9. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

