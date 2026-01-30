Хачапури с сыром без заморочки: как приготовить вкусную выпечку на сковородке
Хачапури с сыром – вкусная грузинская выпечка. Вы очень легко сможете приготовить ее дома, и для этого даже не понадобится духовка. Для удачного результата воспользуйтесь следующим рецептом на сковородке.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- мука – 450 г
Ингредиенты для начинки:
- сулугуни/моцарелла/фета (у меня смесь) – 350 г
- творог – 2-3 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску вылить кефир, добавить яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло.
2. Хорошо перемешать.
3. Постепенно всыпать муку и замешать мягкое, не липкое тесто.
4. Накрываем и оставляем отдохнуть 5-10 минут.
5. Для начинки натереть сулугуни, моцареллу.
6. Добавить творог, яйцо и соль. Перемешать.
7. Тесто поделить на 4 порции, каждую раскатать, выложить начинку.
8. Защепить и аккуратно раскатать.
9. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
