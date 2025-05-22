Галета с ревенем и клубникой – вкусный летний десерт для семейного чаепития. Для начинки можно использовать ревень, а также сочную клубнику. Получается кисло-сладкий вкус, который прекрасно сочетается с хрустящим тестом.

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Идея приготовления галеты с ревенем и клубникой опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Выпекается десерт максимум 25 минут.

Ингредиенты для теста:

творог – 150 г

сливочное масло (холодное) – 100 г

мука – 200 г

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

разрыхлитель – ½ чайной ложки

Ингредиенты для начинки:

ревень – 200 г

клубника – 200 г

сахар – 3-4 ст.л. (регулировать по вкусу)

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

ваниль или цедра лимона – по желанию

желток для смазывания

Способ приготовления:

1. Творог перетереть до однородной текстуры без комочков.

2. Добавить сахар, щепотку соли и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.

3. Размять все до состояния крошки.

4. Добавить муку с разрыхлителем и замешать мягкое тесто.

5. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 20-30 минут.

6. Для начинки почистить от кожуры ревень и нарезать клубнику.

7. Добавить немного ванили или цедры лимона.

8. Осторожно перемешать, чтобы ягоды не пустили лишний сок сразу.

9. Достать тесто, раскатать в круг.

10. По кругу высыпать смесь из сахара и крахмала, а затем выложить начинку, оставляя края.

11. Завернуть края к середине, формируя свободную галету.

12. Смазать желтком и присыпать сахаром и миндальными хлопьями по желанию.

13. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку и выпекать до золотистой корочки, ориентировочно 20-25 минут.

14. Подавать с шариком мороженого.

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