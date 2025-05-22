Хрустящая галета с ревенем и клубникой: как приготовить простой сезонный десерт
Галета с ревенем и клубникой – вкусный летний десерт для семейного чаепития. Для начинки можно использовать ревень, а также сочную клубнику. Получается кисло-сладкий вкус, который прекрасно сочетается с хрустящим тестом.
Идея приготовления галеты с ревенем и клубникой опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Выпекается десерт максимум 25 минут.
Ингредиенты для теста:
- творог – 150 г
- сливочное масло (холодное) – 100 г
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – ½ чайной ложки
Ингредиенты для начинки:
- ревень – 200 г
- клубника – 200 г
- сахар – 3-4 ст.л. (регулировать по вкусу)
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- ваниль или цедра лимона – по желанию
- желток для смазывания
Способ приготовления:
1. Творог перетереть до однородной текстуры без комочков.
2. Добавить сахар, щепотку соли и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
3. Размять все до состояния крошки.
4. Добавить муку с разрыхлителем и замешать мягкое тесто.
5. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 20-30 минут.
6. Для начинки почистить от кожуры ревень и нарезать клубнику.
7. Добавить немного ванили или цедры лимона.
8. Осторожно перемешать, чтобы ягоды не пустили лишний сок сразу.
9. Достать тесто, раскатать в круг.
10. По кругу высыпать смесь из сахара и крахмала, а затем выложить начинку, оставляя края.
11. Завернуть края к середине, формируя свободную галету.
12. Смазать желтком и присыпать сахаром и миндальными хлопьями по желанию.
13. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку и выпекать до золотистой корочки, ориентировочно 20-25 минут.
14. Подавать с шариком мороженого.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: