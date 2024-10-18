Самса – это небольшие пирожки разной формы, пришедшие к нам из узбекской кухни. Этот вид выпечки готовится из слоеного теста, что придает им особый вкус.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как самостоятельно приготовить самсу так, чтобы она точно понравилась всем. Она также показала, как дома приготовить слоеное тесто так, чтобы самса получилась идеальной.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Вода – 250 мл

Соль – 1 ч.л.

Сливочное масло – 80 гр

Ингредиенты для начинки

Мясо – 500 гр

Лук – 350 гр

Соль – 1 ч.л.

Перец черный

Перец чили

Зира

Сало

Ингредиенты для смазки

Кунжут

Желток

Способ приготовления

1. В просеянную муку добавляем соль и вливаем воду комнатной температуры.

2. Замешиваем тугое тесто. Заворачиваем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут отдохнуть.

3. Мясо нарезаем на кусочки примерно 1см.

4. Лук шинкуем очень мелко. Добавляем излюбленные специи и хорошо перемешиваем.

5. Тесто делим на 2 части. Одну кладем под полотенце или пленку, чтобы на обветрившуюся, а другую раскатываем в прямоугольник толщиной 1 см.

6. Тесто смазываем размягченным сливочным маслом и скручиваем в рулет.

7. Нарезаем на восемь частей и каждую прижимаем ладонью по разрезу.

8. Отправляем полученные блинчики в морозилку на 20-30 мин., чтобы масло застыло. Повторяем те же действия с другим куском теста.

9. Раскатываем каждый кусочек теста до диаметра ~15см. Выкладываем полную столовую ложку начинки и защипываем края.

10. Перекладываем самсу на пергамент, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.

11. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 мин.

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