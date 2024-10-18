Хрустящая и очень сочная узбекская самса: как дома приготовить слоеное тесто
Самса – это небольшие пирожки разной формы, пришедшие к нам из узбекской кухни. Этот вид выпечки готовится из слоеного теста, что придает им особый вкус.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как самостоятельно приготовить самсу так, чтобы она точно понравилась всем. Она также показала, как дома приготовить слоеное тесто так, чтобы самса получилась идеальной.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр
- Вода – 250 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 80 гр
Ингредиенты для начинки
- Мясо – 500 гр
- Лук – 350 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный
- Перец чили
- Зира
- Сало
Ингредиенты для смазки
- Кунжут
- Желток
Способ приготовления
1. В просеянную муку добавляем соль и вливаем воду комнатной температуры.
2. Замешиваем тугое тесто. Заворачиваем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут отдохнуть.
3. Мясо нарезаем на кусочки примерно 1см.
4. Лук шинкуем очень мелко. Добавляем излюбленные специи и хорошо перемешиваем.
5. Тесто делим на 2 части. Одну кладем под полотенце или пленку, чтобы на обветрившуюся, а другую раскатываем в прямоугольник толщиной 1 см.
6. Тесто смазываем размягченным сливочным маслом и скручиваем в рулет.
7. Нарезаем на восемь частей и каждую прижимаем ладонью по разрезу.
8. Отправляем полученные блинчики в морозилку на 20-30 мин., чтобы масло застыло. Повторяем те же действия с другим куском теста.
9. Раскатываем каждый кусочек теста до диаметра ~15см. Выкладываем полную столовую ложку начинки и защипываем края.
10. Перекладываем самсу на пергамент, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.
11. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 мин.
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