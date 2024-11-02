Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

Одним из самых популярных видов блюд является выпечка. Она настолько разнообразна, что каждый, даже самый требовательный гурман, сможет найти свою любимую.

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Вот, например, фудблогер с ником valeriia.cooking в Instagram опубликовала рецепт слойки с жульеном. Это очень быстрое и простое в приготовлении мучное изделие. Его вкус настолько насыщен, что он точно найдет своих ценителей.

Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 500 гр
  • Шампиньоны – 400 гр
  • Лук – 1 шт
  • Сметана 20% – 150 гр
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сыр – 150 гр
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Соль
  • Специи по вкусу
  • Зелень
  • Желток+молоко – для смазки

Способ приготовления

1. Измельченный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом до полупрозрачности.

2. Добавляем нарезанные шампиньоны и специи, обжариваем минут 5-7, периодически помешивая.

Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

3. Добавляем сметану и соль, все перемешиваем и на маленьком огне тушим еще 3 мин.

4. Слоеное тесто разрезаем пополам слегка раскатываем и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

5. Делаем надрезы со всех сторон, отступив по 1 см от края и формируем бортики.

6. Внутрь выкладываем половину тертого сыра, обжаренные грибы и посыпаем остальным сыром.

Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи

7. Выпекаем при 200° примерно 35 мин.

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