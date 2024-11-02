Хрустящая слойка с жульеном: быстрый и простой рецепт для всей семьи
Одним из самых популярных видов блюд является выпечка. Она настолько разнообразна, что каждый, даже самый требовательный гурман, сможет найти свою любимую.
Вот, например, фудблогер с ником valeriia.cooking в Instagram опубликовала рецепт слойки с жульеном. Это очень быстрое и простое в приготовлении мучное изделие. Его вкус настолько насыщен, что он точно найдет своих ценителей.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 500 гр
- Шампиньоны – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Сметана 20% – 150 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Сыр – 150 гр
- Сливочное масло – 20 гр
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль
- Специи по вкусу
- Зелень
- Желток+молоко – для смазки
Способ приготовления
1. Измельченный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом до полупрозрачности.
2. Добавляем нарезанные шампиньоны и специи, обжариваем минут 5-7, периодически помешивая.
3. Добавляем сметану и соль, все перемешиваем и на маленьком огне тушим еще 3 мин.
4. Слоеное тесто разрезаем пополам слегка раскатываем и выкладываем на противень застеленный пергаментом.
5. Делаем надрезы со всех сторон, отступив по 1 см от края и формируем бортики.
6. Внутрь выкладываем половину тертого сыра, обжаренные грибы и посыпаем остальным сыром.
7. Выпекаем при 200° примерно 35 мин.
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