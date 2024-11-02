Одним из самых популярных видов блюд является выпечка. Она настолько разнообразна, что каждый, даже самый требовательный гурман, сможет найти свою любимую.

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Вот, например, фудблогер с ником valeriia.cooking в Instagram опубликовала рецепт слойки с жульеном. Это очень быстрое и простое в приготовлении мучное изделие. Его вкус настолько насыщен, что он точно найдет своих ценителей.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 500 гр

Шампиньоны – 400 гр

Лук – 1 шт

Сметана 20% – 150 гр

Мука – 1 ст.л.

Сыр – 150 гр

Сливочное масло – 20 гр

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль

Специи по вкусу

Зелень

Желток+молоко – для смазки

Способ приготовления

1. Измельченный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом до полупрозрачности.

2. Добавляем нарезанные шампиньоны и специи, обжариваем минут 5-7, периодически помешивая.

3. Добавляем сметану и соль, все перемешиваем и на маленьком огне тушим еще 3 мин.

4. Слоеное тесто разрезаем пополам слегка раскатываем и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

5. Делаем надрезы со всех сторон, отступив по 1 см от края и формируем бортики.

6. Внутрь выкладываем половину тертого сыра, обжаренные грибы и посыпаем остальным сыром.

7. Выпекаем при 200° примерно 35 мин.

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