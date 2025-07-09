Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

Домашняя ароматная выпечка никогда не сравнится с магазинной. Но для того, чтобы результат получился действительно идеальным, нужно сделать пышное и эластичное тесто. Беспроигрышным вариантом будет рецепт на дрожжах.

Идея приготовления рыхлого дрожжевого теста для пирожков опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • теплое молоко – 250 мл.
  • растопленное сливочное масло – 100 г
  • пшеничная мука – 600 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • цедра лимона – по желанию
  • ванильный сахар – 8 г
  • прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

Способ приготовления:

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

1. В теплом молоке растворить дрожжи.

2. Добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности.

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

3. По желанию натереть цедру лимона.

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

4. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

5. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.

6. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями

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