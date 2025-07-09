Идеальное дрожжевое тесто на пирожки, которое всегда получается: делимся точными пропорциями
Домашняя ароматная выпечка никогда не сравнится с магазинной. Но для того, чтобы результат получился действительно идеальным, нужно сделать пышное и эластичное тесто. Беспроигрышным вариантом будет рецепт на дрожжах.
Идея приготовления рыхлого дрожжевого теста для пирожков опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- теплое молоко – 250 мл.
- растопленное сливочное масло – 100 г
- пшеничная мука – 600 г
- соль – 0,5 ч.л.
- цедра лимона – по желанию
- ванильный сахар – 8 г
- прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи.
2. Добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности.
3. По желанию натереть цедру лимона.
4. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.
5. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.
6. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: