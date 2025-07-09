Домашняя ароматная выпечка никогда не сравнится с магазинной. Но для того, чтобы результат получился действительно идеальным, нужно сделать пышное и эластичное тесто. Беспроигрышным вариантом будет рецепт на дрожжах.

Идея приготовления рыхлого дрожжевого теста для пирожков опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

теплое молоко – 250 мл.

растопленное сливочное масло – 100 г

пшеничная мука – 600 г

соль – 0,5 ч.л.

цедра лимона – по желанию

ванильный сахар – 8 г

прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи.

2. Добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности.

3. По желанию натереть цедру лимона.

4. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.

5. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.

6. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

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