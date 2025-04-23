Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах
Пицца, приготовленная в домашних условиях, часто получается похожей на пирог. Такое происходит из-за неправильного теста, которое требует особой технологии вымешивания. Для того, чтобы у вас получился идеальный результат, следует воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления идеального теста для пиццы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Начинку можете положить любую.
Ингредиенты на 2 пиццы:
- сухие дрожжи – 5 г
- сахар – 2 ст.л.
- первая частица муки – 75 г
- теплая вода или молоко – 270 мл.
Способ приготовления:
1. Для опары к дрожжам добавить сахар, муку и тёплую воду.
2. Перемешайте и отставьте на 15-20 минут.
3. К опаре добавить:
- соль – 0,5 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- мука – 300 г
4. Хорошо все вымешать, накрыть полотенцем и отложить в теплое место на час, чтобы поднялось тесто.
5. Тесто разделить на две части.
6. Выложить на присыпанный манкой пергамент и разомнуть пальцами тесто.
7. Добавить начинку по вкусу. Удачной идеей будет сочетать грибы и курицу.
8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 250 градусов 10-15 минут.