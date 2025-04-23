Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

Пицца, приготовленная в домашних условиях, часто получается похожей на пирог. Такое происходит из-за неправильного теста, которое требует особой технологии вымешивания. Для того, чтобы у вас получился идеальный результат, следует воспользоваться следующим рецептом.

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Идея приготовления идеального теста для пиццы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Начинку можете положить любую.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

Ингредиенты на 2 пиццы:

  • сухие дрожжи – 5 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • первая частица муки – 75 г
  • теплая вода или молоко – 270 мл.

Способ приготовления:

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

1. Для опары к дрожжам добавить сахар, муку и тёплую воду.

2. Перемешайте и отставьте на 15-20 минут.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

3. К опаре добавить:

  • соль – 0,5 ч.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • мука – 300 г

4. Хорошо все вымешать, накрыть полотенцем и отложить в теплое место на час, чтобы поднялось тесто.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

5. Тесто разделить на две части.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

6. Выложить на присыпанный манкой пергамент и разомнуть пальцами тесто.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

7. Добавить начинку по вкусу. Удачной идеей будет сочетать грибы и курицу.

Идеальное тесто для домашней пиццы: не хуже, чем в ресторанах

8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 250 градусов 10-15 минут.

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