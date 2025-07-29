Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
429
Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

Вареники с вишнями – любимый украинский десерт во многих семьях. Удачным вариантом будет готовить такие изделия на пару – они получатся очень пухлыми и нежными. Вкусно подавать со сметаной.

Идея приготовления воздушных вареников с вишнями на пару опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл.
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль – 0.5 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • мука – 450-500 г

Ингредиенты для начинки:

  • вишня без косточек – 350 г
  • сахар – 80-100 г

Способ приготовления:

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

1. Для теста к молоку добавить соль, сахар немного масла яйцо и дрожжи.

2. Перемешать и далее в несколько этапов добавить муку.

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

3. Замешать эластичное тесто.

4. Отставить его на 15 минут отдохнуть.

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

5. Раскатать его и с помощью стакана вырезать кружочки.

6. На каждый кружочек добавить 1 ч.л сахара и 4-5 вишен без косточек, защипать края и сформировать вареники.

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

7. Когда вода закипит, выложить вареники на марлю.

Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару

8. Накрыть миской и готовить 7-9 минут.

9. Смазать сливочным маслом.

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