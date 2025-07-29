Идеальное тесто для вареников с вишнями: приготовьте воздушные изделия на пару
Вареники с вишнями – любимый украинский десерт во многих семьях. Удачным вариантом будет готовить такие изделия на пару – они получатся очень пухлыми и нежными. Вкусно подавать со сметаной.
Идея приготовления воздушных вареников с вишнями на пару опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл.
- сахар - 1 ст.л.
- соль – 0.5 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- дрожжи сухие – 1 ч.л.
- мука – 450-500 г
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточек – 350 г
- сахар – 80-100 г
Способ приготовления:
1. Для теста к молоку добавить соль, сахар немного масла яйцо и дрожжи.
2. Перемешать и далее в несколько этапов добавить муку.
3. Замешать эластичное тесто.
4. Отставить его на 15 минут отдохнуть.
5. Раскатать его и с помощью стакана вырезать кружочки.
6. На каждый кружочек добавить 1 ч.л сахара и 4-5 вишен без косточек, защипать края и сформировать вареники.
7. Когда вода закипит, выложить вареники на марлю.
8. Накрыть миской и готовить 7-9 минут.
9. Смазать сливочным маслом.
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