Вареники с вишнями – любимый украинский десерт во многих семьях. Удачным вариантом будет готовить такие изделия на пару – они получатся очень пухлыми и нежными. Вкусно подавать со сметаной.

Идея приготовления воздушных вареников с вишнями на пару опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл.

сахар - 1 ст.л.

соль – 0.5 ч.л.

масло – 1 ст.л.

дрожжи сухие – 1 ч.л.

мука – 450-500 г

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточек – 350 г

сахар – 80-100 г

Способ приготовления:

1. Для теста к молоку добавить соль, сахар немного масла яйцо и дрожжи.

2. Перемешать и далее в несколько этапов добавить муку.

3. Замешать эластичное тесто.

4. Отставить его на 15 минут отдохнуть.

5. Раскатать его и с помощью стакана вырезать кружочки.

6. На каждый кружочек добавить 1 ч.л сахара и 4-5 вишен без косточек, защипать края и сформировать вареники.

7. Когда вода закипит, выложить вареники на марлю.

8. Накрыть миской и готовить 7-9 минут.

9. Смазать сливочным маслом.

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