Бисквитные коржи – основа для многих популярных десертов. Для того, чтобы тесто было нежным и пышным, очень важно придерживаться правильных пропорций и технологии замешивания. Идеального результата вы сможете достичь, если воспользуетесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеального рыхлого бисквита опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 6 шт. (комнатной температуры)

сахар – 180 г

мука – 160 г

кукурузный крахмал – 40 г

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 170 градусов.

2. Яйца взбить с сахаром 10-20 минут до полного растворения сахара. Должна получиться густая, пышная, светлая масса.

3. Муку смешать с крахмалом и постепенно в несколько этапов просеять к яичной массе, осторожно перемешивая тесто лопаткой движениями снизу вверх.

4. Важно делать это максимально осторожно, потому что если тесто потеряет воздушность и уменьшится в объеме при замешивании, у вас не получится высокий, рыхлый бисквит.

5. Вылить тесто в форму и отправляем в духовку на средний уровень, режим верх/низ на 45 минут.

6. Готовый бисквит вынуть из духовки и перевернуть вверх дном на решетку.

7. Полностью остывший бисквит достать из формы, обмотать пленкой и поставить на ночь в холодильник (можно и сразу собрать торт, но после стабилизации в холодильнике с бисквитом работать лучше – он влажный, не крошится).

8. Далее разрезать бисквит на части и собрать любимый торт.

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