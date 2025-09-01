С скоовитыми сезонными персиками можно приготовить очень вкусный и сочный сырник к чаю. Нужно сделать два вида теста и соединить их с фруктовой начинкой. Такой десерт прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления шоколадного сырника с перчиками опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для шоколадного теста:

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

сахар – 90 г

мука – 270-300 г

какао – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для творожного теста:

творог – 550 г

яйца – 3 шт.

сметана – 4 ст.л.

сахар – 160 г

ванильный сахар – 10 г

крахмал – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

персики – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Для шоколадного теста: к одному яйцу добавить сахар.

2. Перемешать и влить растопленное сливочное масло.

3. Добавить половину муки, разрыхлитель и какао.

4. Перемешать и добавить остатки муки.

5. Замешать эластичное тесто.

6. Поделить его на две части, меньшую положить в морозилку на час, а большую в холодильник.

7. Для творожной основы к творогу добавить яйца, сахар, сметану и крахмал.

8. Взбить все блендером до однородной творожной массы.

9. Персики нарезать не небольшие кусочки.

10. В форму выложить тесто, сделать основу.

12. Вылить творожное тесто, далее выложить персики, а меньшую половину теста натереть и выложить на сырник.

13. Поставить его в духовку на час при температуре 185 градусов (может быть немного дольше, смотрите по своей духовке).

14. Дать сырнику остыть и подавать.

