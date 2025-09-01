Идеальный десерт для уютных семейных чаепитий: как приготовить вкусный шоколадный сырник с персиками
С скоовитыми сезонными персиками можно приготовить очень вкусный и сочный сырник к чаю. Нужно сделать два вида теста и соединить их с фруктовой начинкой. Такой десерт прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления шоколадного сырника с перчиками опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для шоколадного теста:
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 90 г
- мука – 270-300 г
- какао – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для творожного теста:
- творог – 550 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- сахар – 160 г
- ванильный сахар – 10 г
- крахмал – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- персики – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Для шоколадного теста: к одному яйцу добавить сахар.
2. Перемешать и влить растопленное сливочное масло.
3. Добавить половину муки, разрыхлитель и какао.
4. Перемешать и добавить остатки муки.
5. Замешать эластичное тесто.
6. Поделить его на две части, меньшую положить в морозилку на час, а большую в холодильник.
7. Для творожной основы к творогу добавить яйца, сахар, сметану и крахмал.
8. Взбить все блендером до однородной творожной массы.
9. Персики нарезать не небольшие кусочки.
10. В форму выложить тесто, сделать основу.
12. Вылить творожное тесто, далее выложить персики, а меньшую половину теста натереть и выложить на сырник.
13. Поставить его в духовку на час при температуре 185 градусов (может быть немного дольше, смотрите по своей духовке).
14. Дать сырнику остыть и подавать.
