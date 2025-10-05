Шарлотка – это классический пирог, который всегда удается с первого раза. Мягкое тесто, нежная яблочная начинка и аромат корицы создают замечательное сочетание, знакомое с детства. Такой десерт идеально подходит для домашних посиделок или быстрой выпечки к чаю. По этому рецепту пирог получается воздушным, сочным и очень ароматным – именно то, что нужно, когда хочется чего-то простого и вкусного.

Видео дня

Идея приготовления идеальной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера fairynatales в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

белый сахар – 60 г

тростниковый сахар – 60 г

сливочное масло – 110 г

ванильный сахар – 1 пакетик

разрыхлитель – 1 пакетик

сода – ¼ ч. ложки

соль – щепотка

пшеничная мука – 240 г

йогурт без добавок (греческий, 10%) – 150 г

Ингредиенты для начинки:

яблоки (сорт "Гала") – 5 шт.

сахар – 20 г

молотая корица – 4 г

сок лайма или лимона – 1 ст. ложка

Ингредиенты для посыпки:

тростниковый сахар – 60 г

молотая корица – 5 г

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 175°C (верх/низ).

2. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками или дольками. Добавьте сок лайма, сахар и корицу – перемешайте.

3. В большой миске взбейте растопленное масло с белым и тростниковым сахаром, добавьте ванильный.

4. По одному введите яйца, взбивая после каждого до пышной массы.

5. Добавьте йогурт комнатной температуры, перемешайте.

6. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль.

7. Соедините обе смеси и перемешайте до однородного теста.

8. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом.

9. Выложите половину теста, затем часть яблок и посыпку, далее – еще один слой теста и яблок. Сверху посыпьте остатками смеси сахара и корицы.

10. Выпекайте примерно 70 минут, пока шарлотка не станет румяной.

11. Дайте остыть в форме, затем достаньте. По желанию смажьте медом или подавайте с мороженым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: