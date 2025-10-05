Идеальный рецепт шарлотки для уютных семейных чаепитий: получится у всех
Шарлотка – это классический пирог, который всегда удается с первого раза. Мягкое тесто, нежная яблочная начинка и аромат корицы создают замечательное сочетание, знакомое с детства. Такой десерт идеально подходит для домашних посиделок или быстрой выпечки к чаю. По этому рецепту пирог получается воздушным, сочным и очень ароматным – именно то, что нужно, когда хочется чего-то простого и вкусного.
Идея приготовления идеальной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера fairynatales в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- белый сахар – 60 г
- тростниковый сахар – 60 г
- сливочное масло – 110 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- разрыхлитель – 1 пакетик
- сода – ¼ ч. ложки
- соль – щепотка
- пшеничная мука – 240 г
- йогурт без добавок (греческий, 10%) – 150 г
Ингредиенты для начинки:
- яблоки (сорт "Гала") – 5 шт.
- сахар – 20 г
- молотая корица – 4 г
- сок лайма или лимона – 1 ст. ложка
Ингредиенты для посыпки:
- тростниковый сахар – 60 г
- молотая корица – 5 г
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 175°C (верх/низ).
2. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками или дольками. Добавьте сок лайма, сахар и корицу – перемешайте.
3. В большой миске взбейте растопленное масло с белым и тростниковым сахаром, добавьте ванильный.
4. По одному введите яйца, взбивая после каждого до пышной массы.
5. Добавьте йогурт комнатной температуры, перемешайте.
6. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль.
7. Соедините обе смеси и перемешайте до однородного теста.
8. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом.
9. Выложите половину теста, затем часть яблок и посыпку, далее – еще один слой теста и яблок. Сверху посыпьте остатками смеси сахара и корицы.
10. Выпекайте примерно 70 минут, пока шарлотка не станет румяной.
11. Дайте остыть в форме, затем достаньте. По желанию смажьте медом или подавайте с мороженым.
