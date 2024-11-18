Штрудель – это традиционная австрийская выпечка, получившая популярность во всем мире. Она готовится из слоеного теста, а в качестве начинки чаще всего добавляются яблоки. Подаётся десерт с мороженым или сливками, а украшается листочками мяты.

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Как приготовить идеальный штрудель с яблоками, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata.cooking. Правильно приготовленное блюдо понравится всем и никогда не развалится на тарелке.

Ингредиенты для теста

Яйцо – 1 шт

Теплая вода – 100 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 250-270 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Сливочное масло – 25 гр

Яблоки – 5-6 шт

Сахар – 3-4 ст.л.

Корица – 1 ст.л.

Панировочные сухари – 30 гр

Орехи – 50 гр

Способ приготовления

1. Для теста в миске смешиваем яйцо, растительное масло, теплую воду и соль.

2. Добавляем муку по частям.

3. Вымешиваем тесто 5-7 мин и оставляем отдыхать на 20-30 мин, пока готовим начинку.

4. Готовим начинку. Яблоки нарезаем тоненькими ломтиками, сбрызгиваем лимонным соком.

5. Добавляем сахар, корицу, панировочные сухари, орехи и перемешиваем до однородности.

6. Берем полотенце, присыпаем мукой, выкладываем сверху тесто.

7. Сначала раскатываем, затем растягиваем руками от центра до середины в тоненький пласт.

8. На край выкладываем начинку, а остаток теста смазываем растопленным маслом.

9. Закручиваем штрудель с помощью полотенца, заворачивая края теста внутрь.

10. Перекладываем на противень швом вниз, сверху также смазываем маслом, посыпаем маком/миндальными хлопьями.

11. Выпекаем при 180С 30-40 минут до золотистой корочки.

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