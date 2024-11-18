Идеальный штрудель с яблоками: как приготовить, чтобы не разваливался
Штрудель – это традиционная австрийская выпечка, получившая популярность во всем мире. Она готовится из слоеного теста, а в качестве начинки чаще всего добавляются яблоки. Подаётся десерт с мороженым или сливками, а украшается листочками мяты.
Как приготовить идеальный штрудель с яблоками, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata.cooking. Правильно приготовленное блюдо понравится всем и никогда не развалится на тарелке.
Ингредиенты для теста
- Яйцо – 1 шт
- Теплая вода – 100 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Мука – 250-270 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло – 25 гр
- Яблоки – 5-6 шт
- Сахар – 3-4 ст.л.
- Корица – 1 ст.л.
- Панировочные сухари – 30 гр
- Орехи – 50 гр
Способ приготовления
1. Для теста в миске смешиваем яйцо, растительное масло, теплую воду и соль.
2. Добавляем муку по частям.
3. Вымешиваем тесто 5-7 мин и оставляем отдыхать на 20-30 мин, пока готовим начинку.
4. Готовим начинку. Яблоки нарезаем тоненькими ломтиками, сбрызгиваем лимонным соком.
5. Добавляем сахар, корицу, панировочные сухари, орехи и перемешиваем до однородности.
6. Берем полотенце, присыпаем мукой, выкладываем сверху тесто.
7. Сначала раскатываем, затем растягиваем руками от центра до середины в тоненький пласт.
8. На край выкладываем начинку, а остаток теста смазываем растопленным маслом.
9. Закручиваем штрудель с помощью полотенца, заворачивая края теста внутрь.
10. Перекладываем на противень швом вниз, сверху также смазываем маслом, посыпаем маком/миндальными хлопьями.
11. Выпекаем при 180С 30-40 минут до золотистой корочки.
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