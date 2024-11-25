Интересный рецепт новогодних пирожных в виде шишек: можно приготовить с детьми
На новогодний стол принято подавать не только изысканные основные блюда и закуски, но и выпечку. Это может быть штоллен, который очень легко приготовить заранее или разнообразные пирожные, которыми будут лакомиться дети.
Недавно фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram рассказала, как приготовить новогодние пирожные, имеющие форму шишек. Они будут идеально подходить к праздничному столу и точно понравятся всем.
Ингредиенты для теста
- Тыква, натертая на мелкой терке – 140 гр
- Пепси – 80 мл
- Сахар – 220 гр
- Масло растительное – 130 мл
- Яйца – 3 шт
- Мука – 230 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Цедра лимона – 1 шт
- Ванилин – 1 гр
Ингредиенты для крема
- Сливочный творог – 100 гр
- Сливки – 30 мл
- Сахарная пудра – 15 гр
Ингредиенты для глазури
- Молочный шоколад – 200 гр
- Черный шоколад – 100 гр
- Масло растительное – 40 мл
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром в течение пяти минут.
2. Добавляем масло, цедру, натертую на мелкую терку тыкву и пепси. Вымешиваем до однородности.
3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Еще раз вымешиваем.
4. Тесто перекладываем в форму для кекса. Выпекаем около часа при 175 градусах.
5. За это время готовим крем. Объединяем и сбиваем все до однородности.
6. Даем выпечке остыть и измельчаем руками.
7. Добавляем крем, но по чуть-чуть, следим за консистенцией массы, чтобы хорошо держала форму.
8. Топим шоколад на водяной бане или в микроволновке импульсами.
9. Добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.
10. Собираем пирожные, как на фото, отправляем в морозильную камеру на час и покрываем глазурью.
11. Глазированные пирожные отправляем в холодильник на пол часа.
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