На новогодний стол принято подавать не только изысканные основные блюда и закуски, но и выпечку. Это может быть штоллен, который очень легко приготовить заранее или разнообразные пирожные, которыми будут лакомиться дети.

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Недавно фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram рассказала, как приготовить новогодние пирожные, имеющие форму шишек. Они будут идеально подходить к праздничному столу и точно понравятся всем.

Ингредиенты для теста

Тыква, натертая на мелкой терке – 140 гр

Пепси – 80 мл

Сахар – 220 гр

Масло растительное – 130 мл

Яйца – 3 шт

Мука – 230 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Цедра лимона – 1 шт

Ванилин – 1 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный творог – 100 гр

Сливки – 30 мл

Сахарная пудра – 15 гр

Ингредиенты для глазури

Молочный шоколад – 200 гр

Черный шоколад – 100 гр

Масло растительное – 40 мл

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром в течение пяти минут.

2. Добавляем масло, цедру, натертую на мелкую терку тыкву и пепси. Вымешиваем до однородности.

3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Еще раз вымешиваем.

4. Тесто перекладываем в форму для кекса. Выпекаем около часа при 175 градусах.

5. За это время готовим крем. Объединяем и сбиваем все до однородности.

6. Даем выпечке остыть и измельчаем руками.

7. Добавляем крем, но по чуть-чуть, следим за консистенцией массы, чтобы хорошо держала форму.

8. Топим шоколад на водяной бане или в микроволновке импульсами.

9. Добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.

10. Собираем пирожные, как на фото, отправляем в морозильную камеру на час и покрываем глазурью.

11. Глазированные пирожные отправляем в холодильник на пол часа.

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