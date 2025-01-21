Испанские пончики известны во всем мире. Их также называют "чурос" и обычно употребляют в качестве десерта. Именно то, что нужно после длительного приема тяжелой пищи во время рождественско-новогодних праздников.

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Как приготовить испанские пончики точно знает фудблогер с ником zoshyt receptiv. В Instagram она рассказала все детали этого рецепта, потому не стоит переживать, что просто испортите продукты.

Ингредиенты для теста

Вода – 300 мл

Масло – 70 гр

Соль – ½ ч.л.

Мука – 180 гр

Яйца – 5 шт

Масло

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра – 150 гр

Молоко – 30 мл

Способ приготовления

1. Готовим тесто. в сотейнике соединить воду, соль, масло, вскипятить.

2. Сразу добавить всю муку и с помощью силиконовой лопатки быстро вымешать, чтобы не было комков.

3. Повернуть сотейник на огонь и просушить тесто в течение 2 мин.

4. Переложить в миску и немного охладить. Добавлять по 1 яйцу и тщательно перемешать. После этого переложить тесто в кондитерский мешок с насадкой и отсадить на кусочки пергамента кольца.

5. Жарить пончики в масле до золотистого цвета.

6. Готовим глазурь. Соединяем сахарную пудру с молоком и каплей сока лимона.

7. Вымешиваем до однородности, после чего готовые пончики погружаем в глазурь.

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