Испанские пончики: как приготовить дома вкусную и необычную выпечку
Испанские пончики известны во всем мире. Их также называют "чурос" и обычно употребляют в качестве десерта. Именно то, что нужно после длительного приема тяжелой пищи во время рождественско-новогодних праздников.
Как приготовить испанские пончики точно знает фудблогер с ником zoshyt receptiv. В Instagram она рассказала все детали этого рецепта, потому не стоит переживать, что просто испортите продукты.
Ингредиенты для теста
- Вода – 300 мл
- Масло – 70 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 180 гр
- Яйца – 5 шт
- Масло
Ингредиенты для глазури
- Сахарная пудра – 150 гр
- Молоко – 30 мл
Способ приготовления
1. Готовим тесто. в сотейнике соединить воду, соль, масло, вскипятить.
2. Сразу добавить всю муку и с помощью силиконовой лопатки быстро вымешать, чтобы не было комков.
3. Повернуть сотейник на огонь и просушить тесто в течение 2 мин.
4. Переложить в миску и немного охладить. Добавлять по 1 яйцу и тщательно перемешать. После этого переложить тесто в кондитерский мешок с насадкой и отсадить на кусочки пергамента кольца.
5. Жарить пончики в масле до золотистого цвета.
6. Готовим глазурь. Соединяем сахарную пудру с молоком и каплей сока лимона.
7. Вымешиваем до однородности, после чего готовые пончики погружаем в глазурь.
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