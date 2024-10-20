Чурос – это традиционная испанская выпечка в виде длинных, тонких палочек, которые обычно подаются с горячим шоколадом или кофе. А еще это просто классика кухни этой страны, которая еще много лет назад прочно вошла в наш рацион.

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Как приготовить чурос дома по простому рецепту, в Instagram рассказала шеф-поваре Лиза Глинская. Она предупреждает о существенном недостатке этого десерта – попробовав только один кусочек, будет очень сложно остановиться.

Ингредиенты для чуроса

Мука – 100 гр

Яйца – 3 шт

Масло растительное – 40 мл

Сливочное масло – 30 гр

Вода – 120 мл

Сахар – 10 гр

Соль – 1 гр

Ингредиенты для шоколадного соуса

Сливки – 70 мл

Шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем воду, сливочное масло и растительное масло, соль, сахар, доводим до кипения.

2. Убавляем огонь, добавляем муку. Тесто должно взяться в комок. Переводим в миску.

3. Смешиваем яйца по отдельности. Вводим их тоненькой струйкой в тесто и быстро замешиваем миксером или вручную лопаткой.

4. Переводим в кондитерский мешок с насадкой звездочка (8 или 10 мм).

5. Разогреваем масло.

6. Выдавливаем тесто в разогретое масло в виде палочек, жарим до золотистого цвета.

7. Готовим соус. Смешиваем сливки с шоколадом. Прогреваем до однородности.

8. Присыпаем чурос сахаром с корицей. Или подаем с соусом.

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