Испанское печенье чурос: как приготовить дома из доступных продуктов
Чурос – это традиционная испанская выпечка в виде длинных, тонких палочек, которые обычно подаются с горячим шоколадом или кофе. А еще это просто классика кухни этой страны, которая еще много лет назад прочно вошла в наш рацион.
Как приготовить чурос дома по простому рецепту, в Instagram рассказала шеф-поваре Лиза Глинская. Она предупреждает о существенном недостатке этого десерта – попробовав только один кусочек, будет очень сложно остановиться.
Ингредиенты для чуроса
- Мука – 100 гр
- Яйца – 3 шт
- Масло растительное – 40 мл
- Сливочное масло – 30 гр
- Вода – 120 мл
- Сахар – 10 гр
- Соль – 1 гр
Ингредиенты для шоколадного соуса
- Сливки – 70 мл
- Шоколад – 70 гр
Способ приготовления
1. Смешиваем воду, сливочное масло и растительное масло, соль, сахар, доводим до кипения.
2. Убавляем огонь, добавляем муку. Тесто должно взяться в комок. Переводим в миску.
3. Смешиваем яйца по отдельности. Вводим их тоненькой струйкой в тесто и быстро замешиваем миксером или вручную лопаткой.
4. Переводим в кондитерский мешок с насадкой звездочка (8 или 10 мм).
5. Разогреваем масло.
6. Выдавливаем тесто в разогретое масло в виде палочек, жарим до золотистого цвета.
7. Готовим соус. Смешиваем сливки с шоколадом. Прогреваем до однородности.
8. Присыпаем чурос сахаром с корицей. Или подаем с соусом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты выпечки: