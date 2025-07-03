Сладкая пахлава – традиционный турецкий десерт. В Украине им также часто угощают на различных курортах. Также блюдо очень легко можно приготовить в домашних условиях, использовав тесто фило.

Идея приготовления вкусной домашней пахлавы из теста фило опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 12 листов

орехи – 350 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для сиропа:

вода – 200 мл.

сахар – 100 г

мед – 100 г

измельченные орехи

Способ приготовления:

1. Лист теста фило хорошо смазать сливочным маслом.

2. Накрыть еще одним листом.

3. Снова смазать маслом и посыпать орехами.

4. С помощью палочки для суши или трубочки сформировать рулетики.

5. Плотно сложить в форму и смазать сливочным маслом.

6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

7. Для сиропа соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне.

8. Достать пахлаву из духовки и сразу же залить горячим сиропом. По желанию украсить орешками.

9. Отправить в холодильник на ночь.

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