Из чего приготовить вкусную домашнюю пахлаву: не хуже, чем на пляжах у моря
Сладкая пахлава – традиционный турецкий десерт. В Украине им также часто угощают на различных курортах. Также блюдо очень легко можно приготовить в домашних условиях, использовав тесто фило.
Идея приготовления вкусной домашней пахлавы из теста фило опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 12 листов
- орехи – 350 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для сиропа:
- вода – 200 мл.
- сахар – 100 г
- мед – 100 г
- измельченные орехи
Способ приготовления:
1. Лист теста фило хорошо смазать сливочным маслом.
2. Накрыть еще одним листом.
3. Снова смазать маслом и посыпать орехами.
4. С помощью палочки для суши или трубочки сформировать рулетики.
5. Плотно сложить в форму и смазать сливочным маслом.
6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
7. Для сиропа соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне.
8. Достать пахлаву из духовки и сразу же залить горячим сиропом. По желанию украсить орешками.
9. Отправить в холодильник на ночь.
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