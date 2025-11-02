Праздники – время удивлять. И сделать это можно не только подарками, но и красивыми десертами. Если хотите украсить праздничный стол чем-то оригинальным и одновременно легким, попробуйте приготовить елку из меренги. Она выглядит впечатляюще, имеет нежный вкус и тает во рту. А главное – приготовить ее совсем не сложно, нужно лишь немного терпения и качественные ингредиенты.

Как приготовить изысканную елку из меренги на Новый год рассказала фудблогерка julia food blog ua в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 400 г

белки – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар с белками, тщательно перемешайте венчиком и поставьте миску на водяную баню.

2. Постоянно помешивайте, пока сахар полностью растворится.

3. Горячую массу перелейте в чашу миксера и взбивайте на высоких оборотах примерно 10 минут, пока она не станет пышной, блестящей и стабильной.

4. Переложите меренгу в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда".

5. Отсадите круги на пергамент диаметрами 18, 15, 12, 9, 6 и 3 см.

6. Для удобства можно предварительно нарисовать круги карандашом на обратной стороне пергамента.

7. Сушите меренгу в духовке при температуре 90°C примерно 1,5 часа, пока заготовки не станут сухими, но не изменят цвет. Готовые коржи должны легко отходить от пергамента. Дайте им полностью остыть.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 470 г

белый шоколад – 80 г

сахарная пудра – 30 г

ягодный джем – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сливки слегка нагрейте, но не доводите до кипения.

2. Залейте ими белый шоколад и перемешайте до однородности. Затем поставьте смесь в холодильник на час.

3. Охлажденную массу соедините со сливочным сыром, сахарной пудрой и ягодным фондом. Взбивайте до получения густой, нежной кремовой консистенции.

Ингредиенты для малинового топинга:

малиновое пюре – 150 г

сахар – 25 г сахара

кукурузный крахмал – 5 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар с крахмалом и добавьте в пюре.

2. Проварите смесь примерно 30 секунд после закипания, пока она немного загустеет.

3. Дайте топингу полностью остыть.

Как собрать елку:

1. На самый большой круг меренги нанесите немного крема, сверху – следующий, чуть меньше, и так далее, пока не сформируете елочку.

2. Каждый слой можно слегка смазать кремом и украсить малиновым топингом.

3. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами, листочками мяты или посыпать сахарной пудрой, и ваша изысканная новогодняя елка из меренги будет не только вкусной, но и празднично красивой.

