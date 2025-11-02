Изысканная новогодняя елка из меренги: удивите родных вкусным десертом
Праздники – время удивлять. И сделать это можно не только подарками, но и красивыми десертами. Если хотите украсить праздничный стол чем-то оригинальным и одновременно легким, попробуйте приготовить елку из меренги. Она выглядит впечатляюще, имеет нежный вкус и тает во рту. А главное – приготовить ее совсем не сложно, нужно лишь немного терпения и качественные ингредиенты.
Как приготовить изысканную елку из меренги на Новый год рассказала фудблогерка julia food blog ua в Instagram.
Ингредиенты:
- сахар – 400 г
- белки – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар с белками, тщательно перемешайте венчиком и поставьте миску на водяную баню.
2. Постоянно помешивайте, пока сахар полностью растворится.
3. Горячую массу перелейте в чашу миксера и взбивайте на высоких оборотах примерно 10 минут, пока она не станет пышной, блестящей и стабильной.
4. Переложите меренгу в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда".
5. Отсадите круги на пергамент диаметрами 18, 15, 12, 9, 6 и 3 см.
6. Для удобства можно предварительно нарисовать круги карандашом на обратной стороне пергамента.
7. Сушите меренгу в духовке при температуре 90°C примерно 1,5 часа, пока заготовки не станут сухими, но не изменят цвет. Готовые коржи должны легко отходить от пергамента. Дайте им полностью остыть.
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 470 г
- белый шоколад – 80 г
- сахарная пудра – 30 г
- ягодный джем – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сливки слегка нагрейте, но не доводите до кипения.
2. Залейте ими белый шоколад и перемешайте до однородности. Затем поставьте смесь в холодильник на час.
3. Охлажденную массу соедините со сливочным сыром, сахарной пудрой и ягодным фондом. Взбивайте до получения густой, нежной кремовой консистенции.
Ингредиенты для малинового топинга:
- малиновое пюре – 150 г
- сахар – 25 г сахара
- кукурузный крахмал – 5 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар с крахмалом и добавьте в пюре.
2. Проварите смесь примерно 30 секунд после закипания, пока она немного загустеет.
3. Дайте топингу полностью остыть.
Как собрать елку:
1. На самый большой круг меренги нанесите немного крема, сверху – следующий, чуть меньше, и так далее, пока не сформируете елочку.
2. Каждый слой можно слегка смазать кремом и украсить малиновым топингом.
3. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами, листочками мяты или посыпать сахарной пудрой, и ваша изысканная новогодняя елка из меренги будет не только вкусной, но и празднично красивой.
