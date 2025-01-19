"Мадлен" – это французское бисквитное пирожное, имеющее небольшой размер и готовящееся в форме морских гребешков. Когда-то его, по рецепту своей бабушки, приготовила для Станислава Лещинского служанка по имени Мадлен Польмье. Десерт настолько нравился королю, что он решил назвать его в честь служанки.

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Как приготовить пирожное "Мадлен" дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. В результате у вас на столе появится изысканное печенье, имеющее интересную форму.

Ингредиенты

Мед – 50 гр

Мука – 200 гр

Сахар – 100 гр

Молоко – 60 мл

Яйца – 3 шт

Разрыхлитель – 10 гр

Сливочное масло – 200 гр

Цедра лимона – 1 шт

Ванильный сахар

Способ приготовления

1. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром с помощью миксера на низких оборотах в течение нескольких минут.

2. Добавляем яйца, теплое молоко и мед.

3. Муку смешиваем с разрыхлителем, цедрой лимона, ванильным сахаром и солью. Добавляем в масляную смесь и перемешиваем.

4. Выкладываем тесто в форму Мадлен и выпекаем в течение 8-20 минут при 170 градусах.

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