Изысканное печенье "Мадлен": как приготовить дома вкусную выпечку
"Мадлен" – это французское бисквитное пирожное, имеющее небольшой размер и готовящееся в форме морских гребешков. Когда-то его, по рецепту своей бабушки, приготовила для Станислава Лещинского служанка по имени Мадлен Польмье. Десерт настолько нравился королю, что он решил назвать его в честь служанки.
Как приготовить пирожное "Мадлен" дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. В результате у вас на столе появится изысканное печенье, имеющее интересную форму.
Ингредиенты
- Мед – 50 гр
- Мука – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Молоко – 60 мл
- Яйца – 3 шт
- Разрыхлитель – 10 гр
- Сливочное масло – 200 гр
- Цедра лимона – 1 шт
- Ванильный сахар
Способ приготовления
1. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром с помощью миксера на низких оборотах в течение нескольких минут.
2. Добавляем яйца, теплое молоко и мед.
3. Муку смешиваем с разрыхлителем, цедрой лимона, ванильным сахаром и солью. Добавляем в масляную смесь и перемешиваем.
4. Выкладываем тесто в форму Мадлен и выпекаем в течение 8-20 минут при 170 градусах.
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