Изысканное печенье "Мадлен": как приготовить дома вкусную выпечку

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Изысканное печенье 'Мадлен': как приготовить дома вкусную выпечку

"Мадлен" – это французское бисквитное пирожное, имеющее небольшой размер и готовящееся в форме морских гребешков. Когда-то его, по рецепту своей бабушки, приготовила для Станислава Лещинского служанка по имени Мадлен Польмье. Десерт настолько нравился королю, что он решил назвать его в честь служанки.

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Как приготовить пирожное "Мадлен" дома, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. В результате у вас на столе появится изысканное печенье, имеющее интересную форму.

Изысканное печенье ''Мадлен'': как приготовить дома вкусную выпечку

Ингредиенты

  • Мед – 50 гр
  • Мука – 200 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Молоко – 60 мл
  • Яйца – 3 шт
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Сливочное масло – 200 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Ванильный сахар

Способ приготовления

1. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром с помощью миксера на низких оборотах в течение нескольких минут.

Изысканное печенье ''Мадлен'': как приготовить дома вкусную выпечку

2. Добавляем яйца, теплое молоко и мед.

3. Муку смешиваем с разрыхлителем, цедрой лимона, ванильным сахаром и солью. Добавляем в масляную смесь и перемешиваем.

Изысканное печенье ''Мадлен'': как приготовить дома вкусную выпечку

4. Выкладываем тесто в форму Мадлен и выпекаем в течение 8-20 минут при 170 градусах.

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