Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
621
Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

Теплый период года – время для легких и простых в приготовлении десертов. На этот случай прекрасно подходит вкусный воздушный чизкейк. Используйте для него сочную сезонную клубнику, которая идеально сочетается с творогом и печеньем.

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Идея приготовления изысканного клубничного чизкейка на хрустящей основе опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Очень важно дать готовому десерту стабилизироваться в холодильнике.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

Ингредиенты для основы:

  • песочное печенье – 300 г
  • сливочное масло – 110 г

Ингредиенты для творожного слоя:

  • творог – 600 г
  • сливки 33% – 200 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 125 г

Ингредиенты для клубничного мусса:

  • клубника – 300-400 г
  • лимонный сок – 1-2 ст.л.
  • сахар – 2-4 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • вода – 50 мл.

Способ приготовления:

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

1. Для основы печенье измельчить до состояния крошки.

2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и переложить крошку в форму, застеленную пергаментом.

3. Сформировать дно и стенки и отправить в холодильник.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

4. Для основного творожного слоя к творогу добавить сахар, яйца, жирные сливки и взбить блендером до однородной кремовой консистенции.

5. Вылить творожную массу в форму на основу, выровнять и отправить в духовку.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

6. Выпекать при температуре 150 градусов час – час и пятнадцать минут.

7. Также поставить в духовку емкость с горячей водой, чтобы был пар.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

8. Готовый чизкейк после выпечки охладить до комнатной температуры 30 минут в открытой и выключенной духовке.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

9. Для клубничного соуса ягоды нарезать, отправить в сковородку, добавить сахар, лимонный сок и крахмал, разведенный водой и на медленном/среднем огне, помешивая, довести до загустения в течение 3-5 минут, охладить.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

10. Выложить клубничный соус на чизкейк и отправить в холодильник до полной стабилизации на 5-6 часов, лучше на ночь.

Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов

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