Изысканный клубничный чизкейк на хрустящей основе: лучше любых бисквитных тортов
Теплый период года – время для легких и простых в приготовлении десертов. На этот случай прекрасно подходит вкусный воздушный чизкейк. Используйте для него сочную сезонную клубнику, которая идеально сочетается с творогом и печеньем.
Идея приготовления изысканного клубничного чизкейка на хрустящей основе опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Очень важно дать готовому десерту стабилизироваться в холодильнике.
Ингредиенты для основы:
- песочное печенье – 300 г
- сливочное масло – 110 г
Ингредиенты для творожного слоя:
- творог – 600 г
- сливки 33% – 200 мл.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 125 г
Ингредиенты для клубничного мусса:
- клубника – 300-400 г
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
- сахар – 2-4 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Для основы печенье измельчить до состояния крошки.
2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и переложить крошку в форму, застеленную пергаментом.
3. Сформировать дно и стенки и отправить в холодильник.
4. Для основного творожного слоя к творогу добавить сахар, яйца, жирные сливки и взбить блендером до однородной кремовой консистенции.
5. Вылить творожную массу в форму на основу, выровнять и отправить в духовку.
6. Выпекать при температуре 150 градусов час – час и пятнадцать минут.
7. Также поставить в духовку емкость с горячей водой, чтобы был пар.
8. Готовый чизкейк после выпечки охладить до комнатной температуры 30 минут в открытой и выключенной духовке.
9. Для клубничного соуса ягоды нарезать, отправить в сковородку, добавить сахар, лимонный сок и крахмал, разведенный водой и на медленном/среднем огне, помешивая, довести до загустения в течение 3-5 минут, охладить.
10. Выложить клубничный соус на чизкейк и отправить в холодильник до полной стабилизации на 5-6 часов, лучше на ночь.
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