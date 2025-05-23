Теплый период года – время для легких и простых в приготовлении десертов. На этот случай прекрасно подходит вкусный воздушный чизкейк. Используйте для него сочную сезонную клубнику, которая идеально сочетается с творогом и печеньем.

Видео дня

Идея приготовления изысканного клубничного чизкейка на хрустящей основе опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Очень важно дать готовому десерту стабилизироваться в холодильнике.

Ингредиенты для основы:

песочное печенье – 300 г

сливочное масло – 110 г

Ингредиенты для творожного слоя:

творог – 600 г

сливки 33% – 200 мл.

яйца – 3 шт.

сахар – 125 г

Ингредиенты для клубничного мусса:

клубника – 300-400 г

лимонный сок – 1-2 ст.л.

сахар – 2-4 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Для основы печенье измельчить до состояния крошки.

2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и переложить крошку в форму, застеленную пергаментом.

3. Сформировать дно и стенки и отправить в холодильник.

4. Для основного творожного слоя к творогу добавить сахар, яйца, жирные сливки и взбить блендером до однородной кремовой консистенции.

5. Вылить творожную массу в форму на основу, выровнять и отправить в духовку.

6. Выпекать при температуре 150 градусов час – час и пятнадцать минут.

7. Также поставить в духовку емкость с горячей водой, чтобы был пар.

8. Готовый чизкейк после выпечки охладить до комнатной температуры 30 минут в открытой и выключенной духовке.

9. Для клубничного соуса ягоды нарезать, отправить в сковородку, добавить сахар, лимонный сок и крахмал, разведенный водой и на медленном/среднем огне, помешивая, довести до загустения в течение 3-5 минут, охладить.

10. Выложить клубничный соус на чизкейк и отправить в холодильник до полной стабилизации на 5-6 часов, лучше на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: