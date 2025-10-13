Изысканный яблочный чизкейк, который не нужно выпекать: делимся простым рецептом десерта

Яблочный чизкейк без выпекания – это десерт, который покоряет с первой ложки. Нежная творожная масса, ароматные карамелизированные яблоки и песочная основа создают идеальное сочетание для осенних вечеров. Готовится просто, не требует духовки и всегда выглядит празднично. Такой десерт станет отличной альтернативой обычной выпечке – легкий, воздушный и с насыщенным яблочным ароматом.

Идея приготовления нежного яблочного чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты (на форму диаметром 20 см):

  • печенье песочное – 250 г
  • масло сливочное – 100 г

Для начинки:

  • яблоки – 3-4 шт.
  • масло сливочное – 50 г
  • сахар – 3-4 ч.л.
  • корица – по вкусу

Для творожной основы:

  • крем-сыр – 400 г
  • вареное сгущенное молоко – 150 г
  • сливки 33% – 100 г
  • желатин – 5 г
  • вода – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в мелкую крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом и выложите в форму с разъемным дном.

2. Сформируйте дно и бортики. По желанию основу можно слегка подпечь 10 минут при 200°C, чтобы она лучше держала форму, или просто поставить в холодильник для охлаждения.

3. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками.

4. На сковородке растопите сливочное масло, добавьте сахар и яблоки. Обжаривайте до мягкой карамельной консистенции, в конце добавьте корицу.

5. желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Крем-сыр смешайте со сливками и вареной сгущенкой до однородной консистенции.

6. Растопите желатин на водяной бане и влейте в творожную массу, хорошо перемешайте.

7. На основу из печенья выложите творожную массу, разровняйте поверхность. Сверху равномерно распределите карамелизированные яблоки. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

