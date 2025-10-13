Изысканный яблочный чизкейк, который не нужно выпекать: делимся простым рецептом десерта
Яблочный чизкейк без выпекания – это десерт, который покоряет с первой ложки. Нежная творожная масса, ароматные карамелизированные яблоки и песочная основа создают идеальное сочетание для осенних вечеров. Готовится просто, не требует духовки и всегда выглядит празднично. Такой десерт станет отличной альтернативой обычной выпечке – легкий, воздушный и с насыщенным яблочным ароматом.
Идея приготовления нежного яблочного чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты (на форму диаметром 20 см):
- печенье песочное – 250 г
- масло сливочное – 100 г
Для начинки:
- яблоки – 3-4 шт.
- масло сливочное – 50 г
- сахар – 3-4 ч.л.
- корица – по вкусу
Для творожной основы:
- крем-сыр – 400 г
- вареное сгущенное молоко – 150 г
- сливки 33% – 100 г
- желатин – 5 г
- вода – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье в мелкую крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом и выложите в форму с разъемным дном.
2. Сформируйте дно и бортики. По желанию основу можно слегка подпечь 10 минут при 200°C, чтобы она лучше держала форму, или просто поставить в холодильник для охлаждения.
3. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками.
4. На сковородке растопите сливочное масло, добавьте сахар и яблоки. Обжаривайте до мягкой карамельной консистенции, в конце добавьте корицу.
5. желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Крем-сыр смешайте со сливками и вареной сгущенкой до однородной консистенции.
6. Растопите желатин на водяной бане и влейте в творожную массу, хорошо перемешайте.
7. На основу из печенья выложите творожную массу, разровняйте поверхность. Сверху равномерно распределите карамелизированные яблоки. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
