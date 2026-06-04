Изысканный желейный торт с творогом и фруктами: как приготовить
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В жаркие дни особенно хочется легких десертов, которые не требуют длительного приготовления и выпекания. Именно поэтому желейный торт с творогом и фруктами остается одним из самых популярных сезонных лакомств. Он получается нежным, освежающим и очень эффектным на вид. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Идея приготовления нежного желейного торта опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты для желейного слоя:
- желе фруктовое – 1 пачка
- кипяток – 250-300 мл.
Для творожной основы:
- творог 5% – 350 г
- сметана – 400 г
- сахар – 100-120 г
- ванильный сахар – 5 г
- фрукты – 300 г (клубника, персики или другие сезонные фрукты, кроме киви и ананаса)
- желатин – 20 г
- вода – 120 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте желейный слой. Высыпьте содержимое пакета желе в миску, залейте кипятком и тщательно перемешайте до полного растворения. Оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
2. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.
3. Для творожной основы смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу блендером до максимально однородной и нежной консистенции.
4. Фрукты помойте и нарежьте небольшими кусочками.
5. Разбухший желатин осторожно разогрейте до жидкого состояния, не доводя до кипения. Добавьте к нему несколько ложек творожной массы, перемешайте, после чего влейте в общую творожную смесь. Еще раз хорошо взбейте.
6. Добавьте подготовленные фрукты и аккуратно перемешайте.
7. Подготовьте форму диаметром примерно 19 см. Дно и бока застелите пищевой пленкой. Вылейте творожную массу в форму и поставьте в холодильник на 30–40 минут, чтобы она хорошо застыла.
8. После застывания сырного слоя осторожно залейте сверху охлажденное фруктовое желе и верните десерт в холодильник до полного застывания. В зависимости от толщины слоя это может занять несколько часов.
9. Перед подачей аккуратно снимите форму и украсьте десерт свежими ягодами или кусочками фруктов. Благодаря сочетанию нежной творожной текстуры и фруктового желе такой торт получается легким, красивым и очень уместным в летний сезон.
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