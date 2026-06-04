В жаркие дни особенно хочется легких десертов, которые не требуют длительного приготовления и выпекания. Именно поэтому желейный торт с творогом и фруктами остается одним из самых популярных сезонных лакомств. Он получается нежным, освежающим и очень эффектным на вид. Такой десерт прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления нежного желейного торта опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты для желейного слоя:

желе фруктовое – 1 пачка

кипяток – 250-300 мл.

Для творожной основы:

творог 5% – 350 г

сметана – 400 г

сахар – 100-120 г

ванильный сахар – 5 г

фрукты – 300 г (клубника, персики или другие сезонные фрукты, кроме киви и ананаса)

желатин – 20 г

вода – 120 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте желейный слой. Высыпьте содержимое пакета желе в миску, залейте кипятком и тщательно перемешайте до полного растворения. Оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

2. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

3. Для творожной основы смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу блендером до максимально однородной и нежной консистенции.

4. Фрукты помойте и нарежьте небольшими кусочками.

5. Разбухший желатин осторожно разогрейте до жидкого состояния, не доводя до кипения. Добавьте к нему несколько ложек творожной массы, перемешайте, после чего влейте в общую творожную смесь. Еще раз хорошо взбейте.

6. Добавьте подготовленные фрукты и аккуратно перемешайте.

7. Подготовьте форму диаметром примерно 19 см. Дно и бока застелите пищевой пленкой. Вылейте творожную массу в форму и поставьте в холодильник на 30–40 минут, чтобы она хорошо застыла.

8. После застывания сырного слоя осторожно залейте сверху охлажденное фруктовое желе и верните десерт в холодильник до полного застывания. В зависимости от толщины слоя это может занять несколько часов.

9. Перед подачей аккуратно снимите форму и украсьте десерт свежими ягодами или кусочками фруктов. Благодаря сочетанию нежной творожной текстуры и фруктового желе такой торт получается легким, красивым и очень уместным в летний сезон.

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