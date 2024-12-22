На Рождество принято собираться целой семьей за большим праздничным столом, на котором представлены только постные блюда. Обязательными блюдами на Сочельник являются кутья и пончики, а остальные - хозяйки придумывают в соответствии со вкусовыми прихотями семьи. Поскольку мяса во время празднования на столе быть не может, рыба занимает первенство среди основных блюд. Из нее можно приготовить много интересных закусок.

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Особенно вкусными закуски получатся, если использовать красную рыбу, засоленную собственноручно. Как приготовить ее так, чтобы не потратить много времени и рыба была вкусной, в Instagram рассказала фудблогер с ником fes anna olexandrivna.

Ингредиенты на 300 грамм рыбы

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Намазать рыбу хорошо со всех сторон смесью соли и сахара.

2. Держать в течение 2-4 часов при комнатной температуре и ночь в холодильник.

3. Протираем рыбу бумажным полотенцем от излишней влаги.

4. Смазываем маслом и подаем на стол.

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