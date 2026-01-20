Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
333
Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

Брауни – простой десерт, который вам точно удастся быстро приготовить. Главное – правильно совместить все компоненты для теста, чтобы оно поднялось и получилось пористым. По желанию можно добавить любимый крем.

Идея приготовления шоколадного брауни опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • сахар – 190 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • какао – 40 г
  • сода – 1/2 ч.л.
  • соль – щепотка
  • молоко – 240 г
  • масло – 80 г
  • уксус – 2 ч.л
  • растворимый кофе – 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

1. В глубокой емкости соедините муку, сахар, ванильный сахар, какао, соду и соль. Перемешайте.

2. В молоке растворите кофе. Добавьте растительное масло и уксус. Перемешайте.

Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

3. Далее влейте молоко к сухим ингредиентам.

4. Перемешайте тесто до однородности.

5. Вылейте тесто в форму застеленную пергаментом.

Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

6. Выпекайте брауни при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

7. Готовность проверьте зубочисткой. Она должна выходить из брауни сухой или несколькими влажными крошками.

8. Дайте брауни остыть, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь.

Как испечь пористое шоколадное брауни к чаю: очень простое тесто

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты