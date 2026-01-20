Брауни – простой десерт, который вам точно удастся быстро приготовить. Главное – правильно совместить все компоненты для теста, чтобы оно поднялось и получилось пористым. По желанию можно добавить любимый крем.

Идея приготовления шоколадного брауни опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 150 г

сахар – 190 г

ванильный сахар – 10 г

какао – 40 г

сода – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

молоко – 240 г

масло – 80 г

уксус – 2 ч.л

растворимый кофе – 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой емкости соедините муку, сахар, ванильный сахар, какао, соду и соль. Перемешайте.

2. В молоке растворите кофе. Добавьте растительное масло и уксус. Перемешайте.

3. Далее влейте молоко к сухим ингредиентам.

4. Перемешайте тесто до однородности.

5. Вылейте тесто в форму застеленную пергаментом.

6. Выпекайте брауни при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

7. Готовность проверьте зубочисткой. Она должна выходить из брауни сухой или несколькими влажными крошками.

8. Дайте брауни остыть, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: